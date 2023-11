- Dla obywateli Ukrainy Polska nadal jest pierwszym wyborem, ale nie jest jedynym wyborem i to na pewno jest bardzo duże wyzwanie dla rynku pracy - mówił Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupy Progres, podczas debaty "Rynek pracy w branży spożywczej" odbywającej się w ramach Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

Rynek pracy w branży spożywczej

Polska potrzebuje rąk do pracy z kraju i zagranicy. Jak z tym problemem radzi sobie branża spożywcza?

- Dzisiejszy rynek pracy, jeśli popatrzymy na główne parametry jak stopa bezrobocia czy też liczba ofert pracy, jest na wysokim poziomie. Firmy nadal rekrutują pomimo tego, co się dzieje jeśli chodzi o gospodarkę czy zawirowania geopolityczne. Oczywiście widzimy pewne różnice dotyczące poszczególnych branż. Spożywka ma się całkiem nieźle co widzimy po ilości zapotrzebowania na pracowników ze strony naszych klientów. Czwarty kwartał w zasadzie już od wielu lat jest bardzo mocnym okresem i to też widać w naszych danych, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na nasze usługi - mówił Cezary Maciołek, prezes zarządu Grupy Progres.

Problem z pozyskaniem pracowników w spożywce

- Jesteśmy podmiotem, który zajmuje się procesami rekrutacyjnymi. Wspieramy przedsiębiorców zarówno w zakresie rekrutacji na stanowiska z segmentu blue collar, ale też white collar, czyli wyższego i średniego szczebla. W branży spożywczej w listopadzie zaobserwowaliśmy 18% wzrost rdr, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na te usługi. Widać więc, że firmy póki co mają problemy z pozyskaniem kandydatów, ale z drugiej strony wynika to z tego, że przedsiębiorstwa są niepewne przyszłości. Korzystają więc z rozwiązań tymczasowych czyli takich, które dają im w określonym czasie określone kompetencje do wykonania określonych zadań. Nie chcą wiązać się długoterminowymi umowami - mówił Cezary Maciołek.

