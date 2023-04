Resort rozwoju skierował do konsultacji pakiet ułatwień dla przedsiębiorców, m.in. dot. sukcesji i kontaktów z administracją - poinformowało ministerstwo. Jak podkreślił minister rozwoju Waldemar Buda, zmiany ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności na różnych etapach rozwoju firmy.

Rząd ma pakiet ułatwień dla przedsiębiorców

"Zmiany ułatwią przedsiębiorcom prowadzenie działalności w Polsce na różnych etapach rozwoju firmy - od podjęcia decyzji o jej prowadzeniu, przez cały cykl funkcjonowania, aż do momentu przekazania firmy następcom prawnym" - zapewnił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, cytowany w komunikacie resortu.

"Łatwiejsze pierwsze kroki w biznesie, prostsze zasady prowadzenia firm, sprawna sukcesja i przyjazne prawo gospodarcze - to cztery filary przygotowanego przez MRiT nowego pakietu zmian, które mają poprawić środowisko prawne i instytucjonalne dla firm" - poinformował resort. Dodał, że propozycja tych rozwiązań została w czwartek skierowana do uzgodnień i konsultacji. Potrwają one do 4 maja 2023 r.

Według MRiT pakiet jest efektem m.in. dialogu z przedsiębiorcami. "Wprowadzane dotychczas ułatwienia dla firm jak np. Konstytucja Biznesu, Tarcza Prawna, Pakiet 100 zmian dla firm zostały pozytywnie ocenione przez biznes i miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorców. Jednak są jeszcze obszary, które wymagają poprawy" - stwierdzono w informacji.

Co chce zmienić rząd w przepisach dla firm?

Jak wyjaśnił Buda, skierowany do konsultacji akt prawny zawiera "zmiany w kilkudziesięciu ustawach, dla których ideą przewodnią jest wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców". "Zapraszam do zgłaszania opinii oraz uwag i wspólnego wypracowania jak najlepszych dla biznesu rozwiązań" - zaznaczył szef MRiT.

Jeden z elementów pakietu, jak wskazał resort, dotyczy ułatwień w stawianiu pierwszych kroków w biznesie. "Proponujemy szereg zmian w Kodeksie cywilnym, Kodeksie postępowania cywilnego i Prawie przedsiębiorców, które w jasny sposób określą procedurę, na podstawie której osoby małoletnie będą mogły podejmować i wykonywać za zgodą sądu opiekuńczego, działalność gospodarczą lub zawodową" - wyliczyło MRiT.

Dodało, że dzięki temu młodzi przedsiębiorcy będą mogli prowadzić firmę, "co przy ciągle rozwijającej się gospodarce cyfrowej pozwoli im szybciej wejść na rynek". "Jednocześnie chcemy wyeliminować sytuacje patologiczne, takie jak np. próby rejestrowania przez rodziców firm na 2-latków, w celu ominięcia przepisów" - zapowiedział resort.

MRiT: Koniec z wzywaniem do urzędu

W ramach pakietu mają być też wprowadzone "kolejne rozwiązania, które poprawią relacje między przedsiębiorcami a administracją publiczną". MRiT poinformowało, że oznacza to przede wszystkim "koniec z wzywaniem do urzędu - wizyty w urzędach będą konieczne tylko w wyjątkowych przypadkach". W myśl tych rozwiązań instytucje państwowe mają przede wszystkim korzystać z e-maili lub listów. "Przyczyni się to do przyspieszenia postępowań, a co za tym idzie, oszczędności czasu" - oceniono.

Resort wskazał też na ograniczenie w posługiwaniu się pieczątką - "brak pieczątki nie będzie już powodem, aby uznać, że pismo jest niekompletne". Nie będzie można wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką. Dzięki temu kontakty z urzędem będą mniej sformalizowane - przekazało MRiT. Wskazało też na usprawnienie zasad kontroli w firmach - wraz z zawiadomieniem o kontroli przedsiębiorcy będzie doręczana lista dokumentów i informacji, które będę niezbędne podczas kontroli. "Dzięki temu przebiegnie ona szybciej i sprawniej" - zaznaczono w informacji.

Ma być też mniej dokumentów papierowych - poprzez "wprowadzenie możliwości doręczenia załączników na elektronicznych nośnikach np. płyta CD, pendrive". "Przyczyni się to do dalszej cyfryzacji i przyspieszenia postępowań" - dodano.

W ramach usprawnień sukcesji w firmach MRiT wskazał na łatwiejsze ustanawianie zarządcy sukcesyjnego. "Obniżymy procentowy udział spadkobierców niezbędnych do ustanowienia zarządcy sukcesyjnego, z 85 proc. do 75 proc." - przekazał resort rozwoju.

Z kolei automatyczne wydłużenie zarządu sukcesyjnego po złożeniu wniosku w tej sprawie (a nie dopiero po wydaniu postanowienia przez sąd) ma pomóc spadkobiercom, w razie potrzeby, utrzymać firmę do czasu rozstrzygnięcia spraw spadkowych.

Według resortu ułatwieniem będzie też dostęp do rachunku bankowego. Chodzi, jak wyjaśniło ministerstwo, o umożliwienie zarządcy sukcesyjnemu skorzystania z rachunku na takich samych zasadach jak przedsiębiorca. "Dzięki temu będzie on mógł mieć np. dostęp do bankowości elektronicznej, co usprawni realizację obowiązków" - poinformowało MRiT.

Ministerstwo chce ponadto wprowadzić w Prawie przedsiębiorców rozwiązania, "które udoskonalą otoczenie prawne".

Proponuje wprowadzenie m.in.: zasady "one in, one out" - wprowadzając jeden nowy obowiązek administracyjny projektodawca będzie dążył do zmniejszenia innego obowiązku; obowiązkowej oceny ex post przepisów gospodarczych, gdy nie odbyły się konsultacje publiczne czy zasady "dwóch terminów" - "przepisy prawa gospodarczego powinny, co do zasady, wchodzić w życie pierwszego stycznia lub pierwszego czerwca danego roku".

"Ponadto proponujemy przygotowywanie co 4 lata cyklicznej polityki regulacyjnej, w której będą określane priorytetowe działania mające na celu poprawę otoczenia prawnego prowadzenia biznesu w Polsce" - stwierdził resort rozwoju.

Uwagi i opinie można zgłaszać na adres pakiet.ulatwien@mrit.gov.pl - przekazano.