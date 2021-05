Sejm zmienił przepisy ws. kół gospodyń wiejskich

Sejm znowelizował ustawę o kołach gospodyń wiejskich, która ma zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich organizacji.

Autor: PAP

Data: 28-05-2021, 15:34

Sejm znowelizował przepisy ws. kół gospodyń wiejskich. fot. kolkarolnicze.pl

Za uchwalaniem ustawy głosowało 439 posłów, 11 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Jedną z najdalej idących zmian w noweli jest przeniesienie kompetencji w zakresie pomocy udzielanej kołom gospodyń wiejskich od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego do ministra właściwego ds. rozwoju wsi. Zmieni się również - na resort rolnictwa - urząd obsługujący Pełnomocnika Rządu ds. lokalnych inicjatyw społecznych.

Nowe przepisy zakładają ponadto zmiany w podejmowaniu rozstrzygnięć ws. wpisu kół gospodyń wiejskich do rejestru oraz przyznawania pomocy finansowej. Organem wydającym te decyzje ma być kierownik biura powiatowego ARiMR. Jednocześnie nadrzędnym organem w tym zakresie został dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.

Koła gospodyń wiejskich - nowe przepisy

Decentralizacja zadań związanych z obsługą wniosków składanych przez koła gospodyń wiejskich ma pozwolić na usprawnienie ich rozpatrywania.

Ustawa precyzuje przepisy dotyczące reprezentacji koła przed jego wpisem do rejestru. Obowiązujące prawo zakłada, że do czasu rejestracji koła i wyboru jego organów jest ono reprezentowane przez komitet założycielski. W noweli dodano przepisy, które uwzględniają te koła, które przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru miały wybrany reprezentujący je zarząd.

Dotację celową dla Kół Gospodyń Wiejskich ma otrzymywać Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od ministra rolnictwa. Ponadto Koła Gospodyń Wiejskich mogą pozyskiwać na swoją statutową działalność dofinansowanie z innych źródeł np. z pieniędzy unijnych czy Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Koła gospodyń wiejskich - definicja

Koła gospodyń wiejskich to dobrowolne - niezależne od administracji rządowej i samorządowej - społeczne organizacje mieszkańców wsi aktywnie działające na rzecz środowisk wiejskich. W 2018 r. rząd umożliwił tym organizacjom uzyskanie osobowości prawnej poprzez wpis do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR, a tym samym dał im możliwość samodzielnego działania we wszystkich stosunkach prawnych.

W Polsce działa ok. 10 tys. kół gospodyń wiejskich. W tym roku na ich wsparcie przeznaczono 40 mln zł.