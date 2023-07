Senat opowiedział się w piątek za dwiema poprawkami do noweli ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową ochronę ubezpieczeniową polskim eksporterom.

Senat za poprawkami do noweli o KUKE /fot. Kancelaria senatu RP

Nowelizacja ustawy o KUKE

Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw - tzw. nowelę o KUKE, którą Sejm przyjął 13 lipca br.

Ustawa ma na celu wsparcie polskich przedsiębiorców w realizacji projektów związanych z transformacją energetyczną w Polsce, m.in. poprzez zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej polskim eksporterom. Senatorowie usunęli z ustawy zmiany odnoszące się do zasad prowadzenia aptek oraz przepisy budzące wątpliwości co do zgodności z Konstytucją w zakresie trybu ich uchwalenia.

Za nowelą z poprawkami głosowało 73 senatorów, żaden nie był przeciw, a 23 wstrzymało się od głosu.

Jedna z poprawek zakłada, że podmiot, który wbrew zakazowi, "o którym mowa w art. 99 ust. 3aa, przejmuje kontrolę nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 5 000 000 zł".

Teraz ustawa trafi do Sejmu

Zmiany dotyczące KUKE

Zgodnie z ustawą o KUKE rozszerzony ma być katalog ubezpieczeń, które oferuje Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Więcej podmiotów ma być też uprawnionych do korzystania z ubezpieczeń gwarantowanych.

Nowela zakłada też, że KUKE będzie mogła ubezpieczać firmy działające w Ukrainie. KUKE od czerwca 2022 r. może ubezpieczać firmy, które wysyłają towar lub usługi na Ukrainę z okresem spłaty kredytu kupieckiego do 720 dni. Po nowelizacji ustawy KUKE będzie mogła ubezpieczać również transakcje o charakterze inwestycyjnym w szczególności takie, gdzie zamówienia części usług bądź towarów będą realizowane w polskich firmach. Jednym z elementów noweli jest możliwość reasekuracji ubezpieczeniowej zakładów ubezpieczeń w zakresie ubezpieczeń transportowych od ryzyka wojny na Ukrainie, jak i w Polsce.

Znowelizowane przepisy, jak wskazali ich autorzy, stworzą m.in. "możliwość reasekuracji zakładów ubezpieczeń, w przypadku, gdy z uwagi na ponadprzeciętne ryzyko lub brak możliwości uzyskania reasekuracji na rynku komercyjnym rynek ubezpieczeniowy nie będzie w stanie zapewnić ochrony ubezpieczeniowej". Włączenie do ustawy możliwości wsparcia projektów z zakresu transformacji energetycznej realizowanych na terytorium Polski "wynika przede wszystkim z zamiaru aktywizacji działań ukierunkowanych na łagodzenie negatywnych zmian klimatu, jak również jest związane z aktualną sytuacją geopolityczną, w tym koniecznością odcięcia się od dostaw surowców energetycznych z Rosji" - zaznaczono.

W noweli wskazano też na możliwość wdrożenia do oferty KUKE ubezpieczenia zwrotu zaliczki zapłaconej przez ubezpieczającego na poczet dostawy importowej z kraju o ryzyku nierynkowym, "w przypadku, gdy ma on otwarty przez Korporację limit kredytowy w polisie obrotowej na zagranicznych odbiorców swoich produktów lub usług". Zaznaczono, że rozszerzenie oferty KUKE jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby polskich przedsiębiorców m.in. z branży meblarskiej, budowlanej, stalowej, samochodowej czy opakowań.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, przy czym część zacznie obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

KUKE pełni rolę oficjalnej agencji ubezpieczeń kredytów eksportowych (export credit agency, ECA), jako jedyna w Polsce oferuje ubezpieczenia gwarantowane przez Skarb Państwa, wspierające ekspansję krajowych eksporterów na świecie. KUKE ubezpiecza obecnie transakcje sprzedaży na 120 rynkach - od Kanady po Indonezję i od Meksyku po Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wartość ubezpieczonych transakcji w kraju i w eksporcie wyniosła 536 mld zł.