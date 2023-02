Styczniowe dane GUS w niewielkim stopniu oddają faktyczne zmiany na rynku pracy. "Spodziewamy się lekkiego pogorszenia warunków obecnie i w kolejnych miesiącach" - ocenił Polski Instytut Ekonomiczny.

Słabszy początek roku na rynku pracy; fot. fotobaza PAP

Ile wynosi przeciętne wynagrodzenie?

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 r. wyniosło 6883,96 zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc. rdr. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 1,1 proc.

"Słaba aktywność gospodarcza oznacza mniejszą skalę podwyżek wynagrodzeń (...) Dane GUS wskazują, że wynagrodzenia rosły w tempie 13,5 proc. To między innymi efekt wysokiej podwyżki wynagrodzenia minimalnego" - przekazało w komentarzu PIE. Jak dodano, kolejne miesiące powinny przynieść słabsze wyniki.

Zmiany na rynku pracy

"Styczniowe dane GUS w niewielkim stopniu oddają faktyczne zmiany na rynku pracy. Spodziewamy się lekkiego pogorszenia warunków obecnie i w kolejnych miesiącach" - oceniło PIE.

Jak wskazało PIE, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu o 25 tys. etatów.

"Duże zmiany wynikają bezpośrednio z procedur statystycznych stosowanych przez GUS corocznie w styczniu - w tym miesiącu urząd aktualizuje listę ankietowanych firm. Faktyczna aktywność słabła - szacunki stopy bezrobocia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazują, że liczba rejestrujących się bezrobotnych była większa niż w ubiegłych latach" - podało PIE.

Według PIE, kondycja rynku pracy pozostaje stabilna. "Badania ankietowe Randstad wskazują, że utraty pracy mocno obawia się około 9 proc. pracowników. Dla porównania w trakcie pandemii było to 16 proc. Główną konsekwencją spowolnienia są mniejsze szanse na znalezienie lepszego zatrudnienia - odsetek osób deklarujących szanse na uzyskanie bardziej atrakcyjnej oferty spadł w ciągu roku z 68 do 63 proc. - to najsłabsze wyniki od 2014 roku" - zauważyło PIE.