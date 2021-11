Słowacja zaostrza restrykcje dla niezaszczepionych

Rząd Słowacji zdecydował o zaostrzeniu restrykcji. M.in. zmniejszony będzie limit liczby uczestników imprez masowych, a do centrów handlowych wstęp będą mieć tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy. W powiatach o najgorszej sytuacji epidemicznej, a aktualnie jest ich 54 spośród 79, pozostaną zamknięte hotele oraz lokale gastronomiczne.

Autor: PAP

Data: 19-11-2021, 11:08

Do centrów handlowych na Słowacji wstęp będą mieć tylko zaszczepieni i ozdrowieńcy; fot. shutterstock

Słowacja: Nowe obostrzenia

Rząd planował wprowadzenie ostrzejszych ograniczeń, ale jedna z partii tworzących gabinet Eduarda Hegera, liberalna Wolność i Solidarność (SaS), nie chciała przystać na proponowane przez ekspertów restrykcje obejmujące także osoby zaszczepione. Ministrowie z SaS argumentowali, że godząc się na takie rozwiązanie, rząd zaprzeczy swojemu hasłu, że szczepionki oznaczają wolność.

Od poniedziałku pracodawcy będą musieli sprawdzać certyfikaty covidowe wszystkich zatrudnionych i pracę będą mogły podjąć tylko osoby zaszczepione, po przebytej chorobie Covid-19 lub z negatywnym wynikiem testu. Możliwe będzie wysłanie pracownika niespełniającego tych warunków na urlop lub zorganizowanie mu pracy z domu. Zasada będzie obowiązywać w całym kraju, chociaż formalnie dotyczy powiatów o wysokim poziomie zagrożenia epidemicznego. W praktyce na Słowacji nie ma obecnie powiatów, które uznawane byłyby za obszary bezpieczne.

Udział w imprezach masowych został ograniczony do osób, które są zaszczepione lub przechorowały Covid-19. W powiatach, w których sytuacja epidemiczna jest bardzo zła, ograniczono liczebność uczestników do 50 osób. Osoby niezaszczepione będą mogły robić zakupy tylko w sklepach z niezbędnym asortymentem - w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach. Aby dostać się do centrów handlowych, potrzebny będzie certyfikat potwierdzający szczepienie lub przebytą chorobę. Taki sam wymóg obowiązuje widzów imprez sportowych oraz osoby chcące wejść do akwaparku lub na basen.

Zamknięte hotele i restauracje

W powiatach o najgorszej sytuacji epidemicznej, a aktualnie jest ich 54 spośród 79, pozostaną zamknięte hotele oraz lokale gastronomiczne. Dozwolona będzie jedynie sprzedaż dań na wynos.

Premier Eduard Heger powiedział po posiedzeniu rządu, że podejmowane decyzje mają pomóc w ustabilizowaniu krytycznej sytuacji w szpitalach. Liczba hospitalizowanych pacjentów z Covid-19 zbliża się do 3000, a 80 proc. z nich nie jest zaszczepionych. Według premiera lekarze muszą decydować, komu pomóc, a komu nie. Szpitale ograniczyły planowe zabiegi.

Szef rządu zaapelował o udział w akcji szczepień. W kraju zaszczepionych jest 46,5 proc. obywateli.