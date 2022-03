Spadła średnia długość życia w Polsce. Prezes ZUS: przyszli emeryci zyskają

GUS opublikował nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Wiek ten obniżył się po raz kolejny z rzędu. - Osoby przechodzące na emeryturę zyskają większe świadczenia – przekazała w środę prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Autor: PAP, AK

Data: 30-03-2022, 12:19

W ubiegłym roku zanotowano 519 tys. zgonów, czyli o 33 tys. więcej niż w 2020 r., i o 111 tys. więcej niż w 2019 r./ fot. Unsplash

Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę osoby w wieku 60 lat wyższą o 3,7 proc., a osoby w wieku 65 lat - o 4,1 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy - wskazała szefowa ZUS na konferencji w stolicy.

Spadek długości życia we wszystkich przedziałach wiekowych

W ubiegłym roku zanotowano 519 tys. zgonów, czyli o 33 tys. więcej niż w 2020 r., i o 111 tys. więcej niż w 2019 r. W rezultacie po raz drugi z rzędu nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych.

Główny Urząd Statystyczny ogłosił nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Na podstawie zawartych w nich danych ZUS oblicza wysokość emerytury osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i złożyły wniosek o świadczenie między 1 kwietnia 2022 a końcem marca 2023.

Komu ZUS przeliczy emerytury?

Nie wszyscy mogą skorzystać z nowych tablic GUS. Przeliczenie emerytury jest możliwe w ściśle określonych sytuacjach, na przykład, gdy emeryt po przyznaniu świadczenia pracuje i odprowadza składki emerytalne. Raz na rok lub po ustaniu zatrudnienia może je sobie doliczyć do świadczenia. Nowa tablica zostanie wykorzystana wyłącznie w odniesieniu do dodatkowych, a nie wszystkich składek. Jednak co do zasady nowe tablice nie dotyczą osób, które już przeszły na emeryturę.