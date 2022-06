Straż Graniczna: do Polski wjechało 4,386 mln osób z Ukrainy

Autor: PAP

Data: 28-06-2022, 10:23

Od 24 lutego 2022 r. funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,386 mln osób. Ostatniej doby z Ukrainy przyjechało 20 tys. osób.

Straż Graniczna: od początku wojny na Ukrainie do Polski wjechało 4,386 mln osób/fot. PTWP

"Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,386 mln os." - napisała na Twitterze Straż Graniczna. SG poinformowała, że ostatniej doby zanotowano 20 tys. odpraw. Z kolei we wtorek do godz. 7 zanotowano 5,8 tys. odpraw.

W poniedziałek z Polski na Ukrainę odprawiono 32,2 tys. osób. Od 24 lutego 2022 to już 2,428 mln osób.

24 lutego 2022 roku Rosja zaatakowała Ukrainę. 28 czewrca jest 125. dniem wojny.