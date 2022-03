Straż Graniczna: Już 1.97 mln uchodźców wjechało do Polski

Od 24 lutego przyjechało do Polski prawie 1,97 mln osób uciekających z Ukrainy - wynika z informacji Straży Granicznej.

Autor: PAP

Data: 17-03-2022, 18:17

Już 1.97 mln uchodźców wjechało do Polski /fot. PAP

Najnowsze dane o liczbie przybywających do Polski uchodźców Straż Graniczna podała w mediach społecznościowych.

Blisko 2 mln uchodźców

"Od 24.02 do Polski z Białorusi wjechało już 1,97 mln uchodźców. Dzisiaj do godz.15 funkcjonariusze SG odprawili 30 tys. podróżnych - to spadek w porównaniu z wczoraj o ponad 14 proc. (34,8 tys.)" - czytamy na Twitterze Straży Granicznej.

Odprawa podróżnych wjeżdżających do Polski z Ukrainy w czwartek do godz.15 na poszczególnych przejściach granicznych, według danych SG, wyglądała następująco: PSG Medyka - 9,9 tys. PSG Korczowa - 5,6 tys. PSG Hrebenne - 4 tys. PSG Dorohusk - 3 tys. PSG Lubaczów - 2,1 tys. PSG Dołhobyczów - 1,9 tys. PSG Hrubieszów - 1,7 tys. PSG Krościenko - 1,3 tys.

Czwartek jest 22 dniem inwazji Rosji na Ukrainę.