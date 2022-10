Światowy Dzień Energii został ustanowiony w 2012 r. podczas Światowego Forum Energetycznego, które odbyło się w Dubaju. Datę wydarzenia ustalono na 22 października. W obliczu kryzysu energetycznego, z którym się mierzymy przyglądamy się jak biznes handlowo-spożywczy planuje oszczędzać energię.

Światowy Dzień Energii. Jak sieci i branża spożywcza planują oszczedzać enerrgię?/fot. unsplash.com

W sobotę 22 października przypada Światowy Dzień Energii. W obliczu zbliżającego się kryzysu energetycznego centra handlowe, sieci handlowe i firmy spożywcze prześcigają się w pomysłach dot. oszczędzania energii oraz zaplanowanych inwestycji w jej źródła odnawialne.

Nie tylko poszczególne placówki, ale całe centra handlowe przechodzą na tryb mniejszego zużycia prądu. Szykują się nawet na możliwe ograniczenia w jego dostawach - informuje "Rzeczpospolita".

Droga energia z całą mocą uderza w biznes, a sklepy są sektorem poszkodowanym wyjątkowo mocno.

"Centra handlowe ponoszą ogromne koszty z tytułu ogrzewania i klimatyzacji, a sklepy spożywcze - z powodu ogromnej liczby sprzętu chłodniczego, pochłaniającego najwięcej prądu. W efekcie w obliczu kolejnych podwyżek cen i ryzyka ograniczenia dostaw energii firmy na wyścigi wdrażają programy oszczędnościowe" - czytamy w "Rzeczpospolitej".

Krzysztof Poznański, dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych, wskazuje, że za 60-80 proc. wydatków energetycznych obiektu odpowiadają wynajmowane powierzchnie handlowe, a za resztę - części wspólne.

"Każdy budynek ma swoją specyfikę i nie zawsze będzie to ten sam katalog działań" - mówi Poznański. Jak dodano, Polska Rada Centrów Handlowych przygotowuje dla swoich członków poradnik energetyczny wskazujący, jak centra handlowe mogą oszczędzać energię i redukować straty ciepła. "To m.in. zmiana temperatury w pasażach i sklepach, ograniczanie i czasowe wyłączanie oświetlenia elewacji, reklam, parkingów czy korytarzy technicznych" - dodaje.

Zmiany widać w poszczególnych sieciach sklepów.

"Wdrażamy rozwiązania, które pozwalają obniżać rachunki, ale pozostają bez wpływu na pracę sklepów, a także komfort pracowników i klientów. Mowa między innymi o wygaszaniu oświetlenia zewnętrznego sklepu wtedy, gdy jest on zamknięty dla klientów. Rozważamy też skrócenie godzin otwarcia wybranych placówek, w przypadku których wiemy, że klienci nie robią w nich zakupów do późnych godzin wieczornych" - mówi cytowana przez dziennik Patrycja Kamińska, rzecznik Netto Polska.

Inne sklepy teraz zbierają owoce prowadzonych od kilku lat inwestycji w podnoszenie efektywności energetycznej. "W latach 2018-2021 Biedronka zmodernizowała 1083 sklepy. Rekordowy pod tym względem był 2021 r.: wyremontowano 334 placówki, w pandemicznym 2020 r. było ich 267" - mówi Agnieszka Koc, dyrektorka działu ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Centra handlowe realizują projekty oszczędnościowe "dosłownie rzutem na taśmę". Warszawska Galeria Północna uruchomiła właśnie 224 panele fotowoltaiczne.

Carrefour planuje zamknąć 2022 rok ze zużyciem energii przynajmniej o 6% niższym niż w ubiegłym roku, a do 2030 roku pozyskiwać całą energię z OZE.

W 2021 roku efektywna realizacja planów ograniczania zużycia energii elektrycznej sprawiła, że Carrefour zmniejszył jej zużycie o 11% w stosunku do 2019 roku. Bieżący rok przyniesie dalsze oszczędności energii dzięki wdrażaniu kolejnych rozwiązań. Z kolei w ramach swojego długoterminowego celu, sieć zobowiązała się, że do 2030 roku przejdzie w 100% na Odnawialne Źródła Energii, a także zredukuje zużycie energii o 27,5% w stosunku do 2019 roku.

- Od wielu lat stosujemy liczne rozwiązania, mające na celu ograniczenie zużycia energii w naszych sklepach, aby były one bardziej zrównoważonym miejscem zakupów. To z jednej strony działania w trosce o środowisko, ale rzeczywistość ostatnich miesięcy sprawia, że jest to także kwestia o dużym znaczeniu gospodarczym Cały czas wypracowujemy najlepsze rozwiązania, mające na celu dalsze ograniczania zużycia energii elektrycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu wygody i zadowolenia naszych klientów oraz komfortu pracy naszych pracowników - mówi Marek Lipka, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy i Supply Chain Carrefour Polska.

We wszystkich super- i hipermarketach Carrefour Polska zastąpiono tradycyjne oświetlenie nowoczesnymi lampami LED. Takie rozwiązanie, stosowane w sklepach pomaga zmniejszyć zużycie energii elektrycznej na oświetlenie o około 20-30 procent.

Sieć optymalizuje także czas świecenia reklam zewnętrznych do 30 minut po zamknięciu sklepu i maksymalnie 30 minut przed jego otwarciem. W trakcie gdy sklepy są zamknięte, oświetlenie parkingów jest ograniczane do minimum lub całkowicie wyłączane.

Carrefour montuje także czujniki ruchu w pomieszczeniach biurowych i technicznych, aby światło wyłączało się automatycznie w nieużywanych przez pracowników przestrzeniach. Dodatkowo obniżane jest natężenie oświetlenia w sklepach.

Już w 50 sklepach przyjazne dla środowiska instalacje wykorzystujące dwutlenek węgla jako czynnik chłodzący zastąpiły systemy chłodnicze wykorzystujące freony (czynniki HFC). Zastosowanie CO2 pozwala osiągnąć bardzo niskie temperatury i jest bezpieczne dla środowiska, ludzi i produktów, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii zużywanej do chłodzenia średnio z 30% do 40%. Takie systemy instalowane są we wszystkich nowootwieranych sklepach. Carrefour montuje również nowe zamykane lodówki i lady chłodnicze, aby ograniczyć utratę energii przy chłodzeniu.

Innowacyjna instalacja geotermalna działa już w 5 sklepach Carrefour: w Sosnowcu, Zamościu, Olsztynie, Gdańsku i Warszawie (Carrefour Głębocka). Zastosowanie systemu wykorzystującego temperaturę wody gruntowej do obniżenia lub podniesienia temperatury powietrza w budynku pozwala zoptymalizować zużycie energii nawet o 40% (jak pokazuje przykład sklepu Carrefour przy ul. Głębockiej).

Carrefour inwestuje także w fotowoltaikę - pierwszą innowacyjną instalację odzysku energii słonecznej firma zainstalowana na dachu hipermarketu w Zgorzelcu (moc instalacji - 49 kWp), drugą (22 kWp) – na dachu sklepu w Łodzi. Obecnie trwa montaż instalacji w Kaliszu i w Psarach (w magazynie), planowane są także kolejne inwestycje. Energia uzyskana z paneli fotowoltaicznych pozwala zaspokoić nawet 30 procent rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną dla danego sklepu.

Dodatkowo Carrefour wprowadza rozwiązania informatyczne kontrolujące przekroczenia zużycia energii w swoich sklepach w nocy. Sieć rozpoczęła również wyłączanie w okresie nocnym lodówek z napojami, a także systemów kasowych i informatycznych, aby dodatkowo zmniejszać pobór energii w sklepach.

Drogi prąd. Jak Aldi oszczędza energię?

- Wnikliwie przyglądamy się dotychczasowym procesom zużycia energii we wszystkich naszych obiektach i opracowujemy rozwiązania, które znacząco mają wpłynąć na zwiększenie oszczędności w tym zakresie. Jesteśmy firmą proekologiczną i dbałość o zasoby naturalne od dawna stanowi jeden z naszych ważniejszych celów - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Tomasz Gawlik, Dyrektor Obszaru Nieruchomości i Ekspansji Aldi Polska.

CZYTAJ TAKŻE: Maksymalna cena za prąd. Jakie są założenia projektu ustawy?

Sieć prowadzi także działania edukacyjne zwiększające świadomość pracowników. - Jednym z takich działań są specjalne tabliczki informacyjne umieszczone w sklepach, wymiana oświetlenia na LED, wymiana czynników chłodniczych. Jeszcze na ten rok zaplanowaliśmy montaż fotowoltaiki na 35 istniejących obiektach w Polsce - tłumaczy Tomasz Gawlik.

- Jesteśmy w stanie niemal w 100% uniezależnić się od zewnętrznego źródła ciepła w zakresie ogrzewania, poprzez odzyskiwanie ciepła z instalacji chłodniczej w połączeniu z innymi systemami. Zastosowanie energooszczędnych urządzeń oraz montażu instalacji fotowoltaicznej pozwoli nam uzyskać oszczędności rzędu ok. 20% - dodaje.

- Wdrażamy także kompleksowe systemy zarządzania danymi energetycznymi we wszystkich sklepach i centrach dystrybucyjnych, które pomagają monitorować i zmniejszać zużycie energii oraz zastępujemy czynniki chłodnicze alternatywami bardziej przyjaznymi dla klimatu, np. zamrażarki są przestawiane na naturalny czynnik chłodniczy propan, który ma bardzo niski potencjał globalnego ocieplenia - opowiada.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Ceny energii dla firm: cisza przed burzą?

Intermarche ma sposób na niższe koszty energii

- Problemy związane ze wzrostem cen gazu i prądu oraz ich stałą dostępnością są kolejnym wyzwaniem dla branży. Po pandemii, inflacji i niejednolitych zmianach przepisów, teraz mierzymy się z rosnącymi kosztami nie tylko energii. Sytuacja staje się wyjątkowo trudna, a dla wielu przedsiębiorstw może okazać się krytyczna - mówi Tomasz Walczak, Dyrektor Marketingu Intermarché.

- Funkcjonowanie sieci Intermarché jest oparte o spółki prowadzone przez polskich niezależnych przedsiębiorców, którzy w zależności od sytuacji i lokalnych możliwości prowadzą różnorodne działania ograniczające zużycie prądu. Są to na przykład przebudowa stref chłodniczych w ekspozycje zamknięte, oszczędzające energię, czy instalacja fotowoltaiki tam, gdzie jest to możliwe - tłumaczy.

Lidl inwestuje w zieloną energię

W 2022 roku w Polsce otwarto ponad 20 nowych sklepów Lidl. Wszystkie one zostały wyposażone w instalację fotowoltaiczną i inne ekologiczne rozwiązania, których zadaniem jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektów sieci. Są to: technologia odzysku ciepła z urządzeń chłodniczych i wentylacji mechanicznej (rekuperacja), gruntowe pompy ciepła oraz energooszczędne oświetlenie LED – zarówno wewnątrz obiektów, jak i na parkingach.

Z początkiem 2022 roku sieć zawarła również umowę ze sprzedawcą energii na wydanie certyfikatów pochodzenia energii w całości z odnawialnych źródeł. Oznacza to, że Lidl Polska przez cały rok będzie pracować wyłącznie z wykorzystaniem zielonej energii, płynącej z wody, wiatru, biomasy i słońca.

Współpraca przyniesie także duże oszczędności. Podczas gdy zwyczajna elektryczność generuje ponad 600 gramów spalin i dwutlenku węgla na kilowatogodzinę, emisja energii z OZE jest do nawet 15 razy mniejsza. Sieć dąży w ten sposób do osiągnięcia celu na 2023 rok, którym jest certyfikacja tytułem zrównoważonych nieruchomości 75% swoich budynków.