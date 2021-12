Święta na kwarantannie. 1,5 mln Włochów spędzi tak Boże Narodzenie

1,5 miliona Włochów spędzi Boże Narodzenie w kwarantannie. Są to całe rodziny i klasy szkolne, kilkaset tysięcy młodych ludzi z pozytywnym wynikiem testu i bez objawów - informuje dziennik "La Repubblica".

Autor: PAP

Aż 1,5 miliona Włochów spędzi Boże Narodzenie w kwarantanni/fot. shutterstock

Przy pogłębiającym się zmęczeniu restrykcjami, niskim poczuciu odpowiedzialności i niemożliwości prowadzenia kontroli, może to oznaczać, że na ulice miast i na rodzinne świąteczne spotkania wyjdzie cała "armia" zakażonych lub tych, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobami z koronawirusem.

Święta na kwarantannie - 1,5 mln Włochów spędzi tak Boże Narodzenie

"Niestety nie jest to przesadzone ryzyko. Od tygodni otrzymujemy dziesiątki sygnałów o osobach zakażonych i mających z nimi kontakt, które spokojnie wychodzą z domu. Sąsiedzi i znajomi, którzy wiedzą o ich pozytywnym wyniku testu, informują nas o tym, a my, gdy jest to możliwe, wysyłamy siły porządkowe" - wyjaśnił szef departamentu do spraw służby zdrowia w stołecznym regionie Lacjum Alessio D'Amato.

Przypomniał, że naruszenie przepisów o izolacji jest przestępstwem. D'Amato przyznał, że w porównaniu z pierwszym rokiem pandemii zachowanie wielu osób zmieniło się, o czym świadczy niechęć do współpracy ze służbą zdrowia i podawania danych osób, z którymi mieli kontakt zakażeni. Tropienie tych kontaktów według przedstawiciela władz regionalnych jest praktycznie w zaniku.

"Jeśli ludzie nie będą szanować reguł, gdy szerzy się wariant Omikron, w styczniu zapłacimy za to bardzo wysoką cenę"- ostrzegł.

Nie ma jednak opracowanego systemu kontroli osób wysłanych na kwarantannę. Pomóc może obowiązujący od soboty dekret, który przewiduje automatyczne zawieszenie ważności wymaganej w bardzo wielu miejscach przepustki sanitarnej osobom z pozytywnym wynikiem testu. Będzie ona przywracana po wyleczeniu.

Alessio D'Amato zaapelował przede wszystkim do przebywających w kwarantannie zainfekowanych młodych ludzi bez objawów i tych, którzy mieli bezpośrednie kontakty z osobą "pozytywną": "Zostańcie w domu, nie zarażajcie rodziny i przyjaciół podczas Świąt. To byłoby szaleństwo".

Na mocy obecnych przepisów osoba zaszczepiona, która miała bezpośredni kontakt z zakażonym musi być w kwarantannie przez siedem dni. Dziesięć dni trwa ona w przypadku osób niezaszczepionych, które muszą wykonać potem też test. Osoby zakażone muszą izolować się 10 dni, po których muszą wykonać test.