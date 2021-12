Święta za pasem. Drożyzna przed Bożym Narodzeniem

W listopadzie inflacja w Polsce wyniosła 7,8 proc. Prognozy bezlitośnie zapowiadają, że w grudniu wzrosty cen będą wyższe. Przed nami święta i świąteczny tydzień - kluczowy moment jeśli chodzi o zakupy Kowalskiego. To będą drogie święta. Co podrożało najbardziej?

Autor: Magdalena Brzózka

Data: 20-12-2021, 08:40

Boże Narodzenie 2021 za pasem - jedno jest pewne - to będą drogie święta. Co podrożało najbardziej?/fot. shutterstock

Żywność w Polsce drożeje obecnie szybciej niż oficjalna inflacja, w znacznie większym stopniu odczują to uboższe gospodarstwa domowe wydające znaczną część dochodów na podstawowe potrzeby - jakimi jest żywność. W perspektywie nadchodzącego Bożego Narodzenia - jedno jest pewne - to będą drogie święta.

Święta 2021 z covidem i wysoką inflacją w tle

Zdaniem ekspertów nie należało oczekiwać, że Polacy będą "szastać" pieniędzmi.

- Wynagrodzenia rosną, ale nie w każdym sektorze tak samo. W administracji publicznej nie było np. ich waloryzacji, były jedynie przyznane dodatki wyrównawcze. Różnie jest też w sektorze produkcyjnym. Nastoje konsumentów w ostatnim czasie uległy pogorszeniu. Polacy mają coraz większe obawy o przyszłą sytuację finansową. Głównie z powodu inflacji, choć również z powodu tego, że może wzrosnąć bezrobocie - mówi główny ekonomista banku Millennium Grzegorz Maliszewski.

Polacy deklarują, że na świąteczne wydatki wydadzą w tym roku średnio 2 129 zł.

– W te święta planujemy wydać więcej niż jeszcze rok wcześniej, jednak niekoniecznie za tę kwotę więcej kupimy. Głównym powodem jest wzrost cen. W koszyku zakupowym znajdzie się przede wszystkim jedzenie i napoje, planujemy także podróże w okresie okołoświątecznym – mówi Anita Bielańska, dyrektor w dziale Konsultingu, liderka Consumer Industry w Deloitte.

W tym roku Polacy chcą kupować rozsądnie. Aż 2 na 3 respondentów chce zrealizować świąteczne zakupy w ramach zaplanowanego budżetu. Ponad połowa osób zamierza kupić jedynie produkty z listy zakupowej oraz zacząć zakupy wcześniej. Tylko 18 proc. deklaruje, że nie będzie ograniczać wydatków.

Co ciekawe planując świąteczny budżet pamiętamy także o najbardziej potrzebujących. 65 proc. Polaków chce w okresie świątecznym wesprzeć działania charytatywne. Średnia kwota planowana na taką pomoc to około 90 złotych. Największe datki planują osoby między 35. a 44. rokiem życia, a także młodzi, do 24. r.ż. Zauważalny jest wzrost hojności wraz ze wzrostem zarobków.

Boże Narodzenie 2021 - drożyzna. Co podrożało najbardziej?

Z danych Koszyka cenowego dlahandlu.pl wynika, że na przestrzeni ostatnich miesięcy w hipermarketach i dyskontach cena oleju rzepakowego wzrosła ze zwyczajowej 6,99 zł na 9,99 zł na 1 l, zaś masło podrożało z ok. 5 zł do co najmniej 6,50 zł, najtańsze jaja z 5 zł na 6 zł za 10 sztuk, a mąka z 2 na 3 zł, zaś cukier z 2,50 zł na 3 zł za kg. Każdy z tych produktów jest składnikiem świątecznych potraw i ciast. Oznacza to, ze sumując te kwoty otrzymamy znacznie wyższy rachunek przy sklepowej kasie. Porównując jeszcze z wiosną 2021 roku - rachunek za podstawowe zakupy jest często o 10 proc. wyższy, co przekłada na kilkanaście złotych więcej za te same artykuły włożone do koszyka.

Święta - ile wydamy na prezenty

Na świąteczne upominki polscy konsumenci planują wydać od 50-100 zł na osobę i obdarują nimi średnio trzy-cztery osoby - tak wynika z badania UCE Research i Grupę Blix. Polacy obdarują najbliższych zabwkami, kosmetykami, słodyczami i książkami.

Ok. 29 proc. Polaków zamierza przygotować prezenty świąteczne średnio dla czterech-pięciu osób. A co piąty pytany obdaruje sześciu-siedmiu bliskich. Podobny odsetek pytanych wskazało na dwie-trzy osoby do obdarowania, natomiast 15 proc. respondentów przygotuje podarunki dla więcej niż 10 osób. Co dziesiąty Polak zadeklarował osiem-dziewięć osób do obdarowania, 2 proc. chce wręczyć upominek jednej osobie, a tylko 1 proc. Polaków nie kultywuje tej tradycji.

Przeciętne polskie gospodarstwo domowe zamieszkują średnio trzy osoby. Polacy planują zatem dać prezenty swoim domownikom oraz bliskim, z którymi spotkają się w Wigilię lub w same święta - informuje Krzysztof Łuczak z Grupy Blix.

Respondenci zadeklarowali kwoty, jakie przeznaczą na prezenty dla jednej osoby. "43 proc. wyda na świąteczny upominek od 50 do 100 zł, co czwarty zadeklarował przedział 101-200 zł na pojedynczy prezent, a 17 proc. pytanych zadeklarowała kwotę do 50 zł. 4 proc. respondentów jeszcze nie wie, ile pieniędzy przeznaczy na ten cel. Tylko 2 proc. Polaków deklaruje kwotę wyższą niż 500 zł na osobę" - podał ekspert.

Cały materiał znajduje się w STREFIE PREMIUM