- System kaucyjny to prezent dla sieci handlowych, które dwoją się i troją żeby jakoś zdobyć uwagę konsumentów - mówi nam Tomasz Szacoń, właściciel firmy konsultingowej Retailpoland Consulting.





Tomasz Szacoń, właściciel firmy konsultingowej Retailpoland Consulting/fot. materiały prasowe

6 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący systemu kaucyjnego. Teraz projekt musi być skierowany do trzymiesięcznej notyfikacji. Nie blokuje to jednak możliwości rozpoczęcia procedowania w Sejmie.



Nowy projekt systemu kaucyjnego zakłada, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczana będzie kaucja w wysokości 50 gr. I to wszystko bez paragonu. Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 roku.

Zdaniem Tomasza Szaconia, właściciela firmy konsultingowej Retailpoland Consulting, system kaucyjny to prezent dla sieci handlowych.

System kaucyjny w Polsce. "To prezent dla sieci handlowych"

System kaucyjny to okazja zainteresować Phygitalem zblazowanych już konsumentów - twierdzi Tomasz Szacoń, właściciel firmy konsultingowej Retailpoland Consulting. Jego zdaniem konsument, który ma za dużo bodźców na terenie sklepu i przy kasie odejdzie nie podejmując żadnej decyzji zakupowej.

- Trendy konsumenckie są jak brudna szyba w samochodzie – jeśli jest ich za dużo zaczynasz być zblazowany i użyjesz płynu do spryskiwaczy żeby oczyścić widok przed sobą. Konsument, który ma za dużo bodźców na terenie sklepu i przy kasie odejdzie nie podejmując żadnej decyzji zakupowej. System kaucyjny to prezent dla sieci handlowych, które dwoją się i troją żeby jakoś zdobyć uwagę konsumentów. Nawet Steve Jobs będąc na studiach zbierał butelki i sprzedawał je w automatach po 5 centów, żeby jakoś przeżyć. Teraz czas na kraj nad Wisłą, który zbieranie puszek ma już opanowane przez pewną grupę społeczną - dodaje.

- Część Polaków jest znana z oszczędzania i skrajnie rozsądnego wydawania swoich środków. Można prognozować, że 99,9% butelek wróci do automatu kaucyjnego zamiast trafić do kotła centralnego ogrzewania. Z pewnością Biedronka, Lidl i Żabka zrobią to jako pierwsi, a po piętach będzie deptać im Stokrotka. Patrząc na rozwój hipermarketów, które prawie nic nowego nie otwierają, można się spodziewać, że nie zrobią tego jako pierwsi. Tak czy inaczej system kaucyjny to okazją po raz kolejny wejść w głowy konsumentów i zainspirować ich do odwiedzenia placówki sprzedaży. Nie musi to być fejkowa czytelnia czy punkt pocztowy. Teraz to naprawdę mocne doznanie, które daje wymierny i natychmiastowy cashback do portfela. Nie mogę się już tego doczekać - przyznaje Tomasz Szacoń.

System kaucyjny w Polsce. Co wiemy

Nowy projekt systemu kaucyjnego zakłada, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczana będzie kaucja w wysokości 50 gr. I to wszystko - bez paragonu.

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt systemu kaucyjnego.

Placówki, które będą uczestniczyć w systemie, będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych, które będą objęte kaucją.

Do systemu kaucyjnego obligatoryjnie mają wejść sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw. Będą one zobowiązane do zbiórki pustych opakowań a także zwrotu kaucji. Z kolei dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne - jednak będą musiały one pobierać kaucję od objętych nią produktów.

System kaucyjny. Od 2025 roku będzie obowiązywał?

- Projekt, przyjęty 6 czerwca 2023 r. przez Radę Ministrów, dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Chodzi o unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych do 3 litrów, szklane butelki wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowe puszki o pojemności do 1 litra - czytamy na rządowej stronie.

Obecnie znaczna część odpadów powstających z opakowań, które planuje się objąć systemem kaucyjnym, zbierana jest razem z innymi odpadami komunalnymi w systemie gminnym. Nowe rozwiązanie zwiększy poziom selektywnego zbierania, a w efekcie także recyklingu odpadów opakowaniowych i zmniejszy zaśmiecenie środowiska.

- Od 1 stycznia 2025 r. wprowadzony zostanie system kaucyjny na jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów. Chodzi np. o butelki na wodę, sok, nektar czy mleko. System kaucyjny obejmie także opakowania szklane na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra oraz puszki metalowe o pojemności do 1 litra. Puste opakowania będzie można oddać do sklepu, aby odzyskać wcześniej zapłaconą kaucję. Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 metrów kwadratowych, będą w tym celu musiały odbierać puste opakowania. Pozostałe placówki handlowe (o mniejszej powierzchni) będą mogły przystąpić do systemu i odbierać opakowania objęte kaucją na zasadzie dobrowolności. Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Aby odebrać kaucję w sklepie, nie trzeba będzie okazywać paragonu, potwierdzającego jej wcześniejsze zapłacenie - czytamy na Gov.pl.

System kaucyjny - wysokość kaucji

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu rozporządzenia podano przykłady wysokości kaucji, które obowiązują w niektórych państwach europejskich. W Chorwacji jest to 0,07 euro za opakowanie, w Niemczech - 0,25 euro dla wszystkich rodzajów opakowań. W Finlandii wysokość kaucji jest uzależniona od rodzaju opakowania: dla szkła jest to 0,1 euro, metalu 0,15 euro, a dla tworzywa sztucznego 0,10-0,40 euro w zależności od pojemności butelki.