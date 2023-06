- Z perspektywy naszych doświadczeń, wydaje się konieczne, aby czas uruchomienia systemu został przesunięty na co najmniej 2026 rok. Rok to za mało aby zbudować dobrze funkcjonujący system kaucyjny - mówi nam Andrzej Grzymała, wiceprezes i dyrektor zarządzający RLG w Polsce.

Andrzej Grzymała, wiceprezes i dyrektor zarządzający RLG w Polsce/ fot. materiały prasowe

Rada Ministrów przyjęła projekt systemu kaucyjnego.

Nowy projekt systemu kaucyjnego zakłada, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 l, szklanych butelek wielorazowego użytku o pojemności do 1,5 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1 l doliczana będzie kaucja w wysokości 50 gr. I to wszystko - bez paragonu.

Andrzej Grzymała, wiceprezes i dyrektor zarządzający RLG w Polsce mówi nam jak to będzie wyglądać w praktyce.

System kaucyjny. Jak to będzie wyglądać w praktyce

Jak przekazał wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba na Twitterze - Rada Ministrów przyjęła projekt systemu kaucyjnego. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r. Czy to realne i co to oznacza w praktyce?

- Przede wszystkim teraz już pewne, że system kaucyjny w Polsce będzie i podmioty, które będą bezpośrednio zaangażowane w jego wdrożenie nie mogą dłużej czekać z uruchomieniem procesów przygotowujących ich do tego. Czasu do 2025 roku pozostało niewiele. Przewidujemy, że dopiero w lipcu albo nawet po wakacjach, we wrześniu ustawa zostanie zaimplementowana. System ma wejść w życie w styczniu 2025 roku. Przesunięcie implementacji na wrzesień oznacza, że straciliśmy prawie rok na prace budujące system. To powszechna branżowa wiedza, że na sprawne wdrożenie DRS potrzeba przynajmniej dwóch lat, my już ich nie mamy. Z perspektywy naszych doświadczeń, wydaje się konieczne, aby czas uruchomienia systemu został przesunięty na co najmniej 2026 rok. Rok to za mało aby zbudować dobrze funkcjonujący system kaucyjny. A chyba nie chcemy wydmuszki? - retorycznie pyta Andrzej Grzymała, wiceprezes i dyrektor zarządzający RLG w Polsce.

Jego zdaniem mamy szansę stworzyć naprawdę dobry system, bo tworzymy go od zera, już znamy ramy prawne, mamy doświadczenia z innych rynków.

- Ale, aby wykorzystać tą szansę musimy skupić się na zbudowaniu solidnej podstawy systemu kaucyjnego, takiego, który jest otwarty na zmiany, bo one pojawia się na pewno w kolejnych latach. Zamiast tworzyć na kolanie, w pośpiechu rozwiązania, które się zaraz zdezaktualizują, zróbmy tak, aby nasz polski system był elastyczny i mógł dostosowywać się do przyszłych zmian bezboleśnie kosztowo i organizacyjnie. A czasu wymaga już samo zaprojektowanie modelu biznesowego i skalkulowanie wszystkich kosztów. Musimy mieć czas na przeanalizowanie różnych ścieżek działania, aby nie okazało się, że stworzyliśmy system kaucyjny, który jest nieefektywny nie tylko ekonomicznie, ale i środowiskowo - wylicza Andrzej Grzymała.

Ekspert RLG twierdzi, że jedną z kluczowych kwestii, które trzeba mieć teraz na uwadze, to dobrze zaprojektowany system IT do komunikacji wielu operatorów i punktów zbiórki.

- Wymagania dot. raportowania w systemie kaucyjnym są bardzo wyśrubowane. W zasadzie każdy punkt zbiórki będzie musiał coś regularnie raportować. Ze względu na dużą ilość operatorów systemu kaucyjnego, wymiana wszelkich danych pomiędzy nimi będzie musiała odbywać się na bieżąco. Między innymi ta wielość operatorów wymusza zaprojektowanie odpowiedniego systemu IT wspierającego powyższą skomplikowaną siatkę wymiany danych i raportowania. Jeśli nie zadbamy o wysoką jakość infrastruktury IT i dostosowanie jej do naszej polskiej specyfiki, będziemy narażeni na zarządzanie chaosem informacyjnym, a system kaucyjny nie będzie realizował założeń - wylicza.

Innym priorytetem, jego zdaniem, jest wykorzystanie technologii, które otworzą nasz system na zmiany.

- Z perspektywy naszych zagranicznych doświadczeń, kluczowe jest, abyśmy skupili się na wykorzystaniu w systemie kaucyjnym technologii z rozwojowym podejściem. Im więcej czasu poświęcimy na zbudowanie dobrej, otwartej na przyszłość bazy systemu kaucyjnego, tym mniej kosztów będziemy ponosić, gdy okaże się, że np dodajemy do systemu kolejne opakowanie w drugim czy trzecim roku funkcjonowania. Przykład Niemiec, gdzie system jest bardzo dobry, osiąga największe wyniki na świecie, lecz jest tak skonstruowany, że nie da się już go modyfikować. Zmiany w sposobie jego działania wiążą się z ogromnymi kosztami, na które nas nie stać, więc musimy myśleć perspektywicznie - dodaje Andrzej Grzymała.