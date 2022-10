Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w ramach konsultacji społecznych, poinformował o modyfikacjach w założeniach projektu ustawy wdrażającej system kaucyjny w gospodarce odpadami w Polsce.

Szykują się zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu ujawnia szczegóły/fot. shutterstock

System kaucyjny w Polsce. Szykują się zmiany

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało o aktualnym stanie prac nad projektem ustawy wdrażającej system kaucyjny w gospodarce odpadami. Jacek Ozdoba przedstawił założenia do projektu ustawy.

Powszechny system kaucyjny:



🧾bez paragonu

🍻szkło do 1,5 l

🍼butelki plastikowe do 3l

🍺puszki do 1,5 l



Proces legislacyjny planujemy zakończyć w tym roku ♻️ pic.twitter.com/YWZkvGuje0 — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) October 5, 2022

Sporą zmianą, z punktu widzenia sieci detalicznych, ma być podwyższenie wielkości powierzchni sklepów, które obligatoryjnie będą uczestniczyć w systemie kaucyjnym do 200 mkw.

System kaucyjny. Jakie opakowania obejmie?

Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje objęcie systemem kaucyjnym butelki plastikowe o pojemności do 3 l, butelki wielorazowe szklane do 1,5 l oraz puszki aluminiowe do 1 l. Systemem nie będą objęte jednorazowe butelki szklane, ze względu na to, że są one objęte opłatą produktową.

System kaucyjny nie obejmie również puszek stalowych, kartonowych opakowań do napojów.

System kaucyjny w Polsce. Bez paragonu

System kaucyjny w Polsce ma być bezparagonowy - co oznacza, że konsument oddający opakowanie w danym sklepie, który ma obowiązek odbierania tych opakowań, nie będzie musiał okazać paragonu, by udowodnić, że produkt został zakupiony w konkretnym miejscu.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=88E3ABECC9A04C02C12588CD003405E6#

O systemie kaucyjnym na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022

Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Prowadzimy osobną rejestrację na udział stacjonarny oraz udział online.

Forum Rynku Spożywczego i Handlu to doroczna okazja do spotkania i dyskusji w jednym miejscu przedstawicieli największych firm sektora spożywczego i HoReCa: producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców, a także osób z rządu i organizacji branżowych mających realny wpływ na zmiany w sektorze spożywczym i handlowym.

Jakie są uwarunkowania prawne i podatkowe dyrektywy plastikowej oraz systemu kaucyjnego, jakie są cyrkularne trendy, na czym polegają zielone zasady myślenia o produkcji i dystrybucji? Jak można projektować opakowania na na miarę zielonej rewolucji oraz na ile w gospodarce odpadami mogą pomóc nowe technologie i sztuczna inteligencja?

O tym będziemy rozmawiać podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu w trakcie debat:

"Żywność i opakowanie bez śladu - reduce, reuse, recycle". Sesja odbędzie się 7 listopada w godzinach 11.30-13.00.

GOZ i ROP, czyli kluczowe skróty dla branży FMCG i handlu. Panel odbędzie się 7 listopada 2022 w godzinach 13:30-15:00.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl, DlaHandlu.pl oraz HoReCaTrends.pl.