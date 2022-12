Dodał, iż deficyt mężczyzn na polskim rynku pracy jest bardzo duży – i to nie od lutego, gdy wybuchła wojna, ale już dużo wcześniej. Wojna tylko go pogłębiła. Jego zdaniem nie ma żadnej innej racjonalnej alternatywy dla pracowników z Ukrainy.

Inne kraje z tzw. uproszczonej procedury nie wchodzą w grę – Rosja i Białoruś z oczywistych przyczyn, pozostaje Mołdawia, Armenia i Gruzja, skąd pracownicy są oceniani różnie, a poza tym nie są to kraje bardzo ludne. My lobbujemy, aby wprowadzić to tej procedury uproszczonej pracowników z Azji Centralnej, czyli głównie Kazachstan i Uzbekistan. To pracownicy, którzy przez długi czas pracowali w Rosji. W tej chwili mamy w Polsce około 10 tys. Uzbeków i Kazachów, którzy pracują tutaj w ramach tzw. zezwoleń rocznych. Zrekrutować takiego pracownika jest bardzo łatwo, ale przebrnąć przez całą biurokrację już nie. To trwa około trzech miesięcy. Warto dodać, że polskie konsulaty są bardzo niedofinansowane na tamtych krajach. Wprowadzenie tych dwóch nacji do uproszczonej procedury bardzo by wspomogło nasz rynek pracy. Przypominam, że 10 milionów Uzbeków i Kazachów pracowało w Rosji – wystarczy aby chociaż 1 proc. ich przyjechał do Polski – zastąpiliby wówczas Ukraińców, którzy pojechali na wojnę

- mówił Michał Wierzchowski