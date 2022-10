Zapraszamy do rejestracji na udział w tegorocznej edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu, która odbędzie się 7-8 listopada w Hotelu Grand Sheraton Warsaw. Zaproszenie do udziału w panelach przyjęły zarządy największych firm spożywczych. Zobacz kto będzie z nami.

Topowe firmy i zarządy na największej konferencji o i dla branży spożywczej, handlowej i horeca. Zapraszamy na Forum Rynku Spożywczego i Handlu/fot. PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Za miesiąc największa konferencja dla branży

Trwa rejestracja na najważniejsze wydarzenie dla branży handlowej, spożywczej i HoReCa. Zapraszamy na dwa dni w towarzystwie ekspertów i liderów, przedstawicieli najważniejszych marek na polskim rynku, znawców z sektora producentów oraz sektora foodowego biznesu.

W tym roku udział w Forum potwierdzili już m.in.:

Paweł Nowak, prezes, Goodvalley, producent marki, Dolina Dobra

Marian Owerko, prezes zarządu, Bakalland SA

Robert Wawro, dyrektor operacyjny, Grupa Maspex, członek zarządu, CEDC International Sp. z o.o.

Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF

Tomasz Stamirowski, partner zarządzający, Avallon

Małgorzata Cebelińska, dyrektor handlu, SM Mlekpol

Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu, dyrektor generalny, Polska Federacja Producentów Żywności Związku Pracodawców [Asia]

Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Monika Piątkowska, prezes, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

Barbara Woźniak, prezes, Ovotek, dyrektor sprzedaży, Eggs Product, pełnomocnik zarządu, Fermy Woźniak, Grupa Woźniak

Łukasz Targoszyński, partner, Baker McKenzie

Michał Czerwiński, CEO, Purella Superfoods

Piotr Grauer, Partner Associate, Deal Advisory, Head of Consumer & Retail Sector, KPMG w Polsce

Peter Knauer, dyrektor generalny, prezes zarządu, Hochland Polska Sp. z o.o.

Tomasz Korytkowski, członek zarządu, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej, public affairs i ESG, Nestle Polska SA

Marek Piątkowski, dyrektor generalny, Bewa Sp. z o.o.

Piotr Her, prezes zarządu, SuperDrob SA

Grzegorz Kłos, prezes zarządu, Ed Red SA

Jakub Nowak, prezes zarządu, JNT GROUP

Janusz Palikot, prezes, Manufaktura Piwa Wódki i Wina SA, Tenczyńska Okovita SA

Iga Czubak, prezes, Planteris Sp. z o.o.

Artur Gajewski, Marketing and R&D Director, Shareholder, Purella Superfoods

Jan Kisielewski, Head of Foresight, Żabka Polska

Mateusz Kowalewski, prezes, Hortimex Sp. z o.o.

Andrej Modic, prezes zarządu, Farmer Direct Sp. z o.o. (LokalnyRolnik.pl)

Maciej Otrębski, Strategic Partnerships Manager, RoślinnieJemy

Jacek Palec, prezes zarządu, Frisco.pl

Maciej Żakowski, współtwórca Restaurant Week Polska, Fine Dining Week i World Class Cocktail Festival, właściciel planoía, RestaurantClub.pl, ORZO

FRSIH 2022

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022. Największa konferencja dla branży

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum są:

THINK AGILE scenariusze i wyzwania dla branży w trakcie zawirowań geopolitycznych i finansowych, nowe modele biznesowe, eksport w czasach przełomu

THINK GREEN zielone zasady w produkcji, żywność roślinna, dekarbonizacja, neutralność klimatyczna wobec transformacji

THINK TECH innowacje i start-upy, foodtech, retailtech, e-commerce, zakupy jutra, nowe technologie dla konsumentów

THINK BETTER odpowiedzialność społeczna, ESG w branży spożywczej, budowanie lepszej marki

THINK HUMAN dobrostan, odpowiedzialność za środowisko i pracowników, cyrkularne wybory, transparentność, komfort zakupów, lokalność

O tym będziemy rozmawiać na Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 :

5 top tematów ► Handel

→ Nowy handlowy ład

→ Power of e-commerce

→ Eksport czasów przełomu: nowe kierunki, nowe możliwości

→ GOZ i ROP, czyli kluczowe skróty dla branży FMCG i handlu

→ Fabryka 4.0 – zautomatyzowana, zrobotyzowana, cyfrowa, ekologiczna

→ Konsumenckie motto: tanio, online, blisko

5 top tematów ► Branża Spożywcza

→ Think Agile: Branża spożywcza zawsze zwinna – źródło przewag

→ Branża wobec wzrostu kosztów i inflacji

→ Żywność i opakowanie bez śladu – reduce, reuse, recycle

→ Polska nowym spichlerzem Europy

→ Foodtech i Retailtech – innowacje i strat-upy zmieniają obraz rynku

5 top tematów ► HoReCa

→ Wyzwania rynku HoReCa. Poradnik restauratora

→ Restauracje przyszłości – metaversum, delivery, automatyzacja

→ Marketing w HoReCa: jak to robić skutecznie?

→ Gastronomia to penny biznes?

→ Nowe technologie w restauracji przyszłości – aplikacje i roboty zamiast kelnerów?

Dlaczego warto zarejestrować się na Forum Rynku Spożywczego i Handlu?

● Networking. W jednym miejscu spotkają się: najważniejsi w kraju przedstawiciele i liderzy branży, inwestorzy, eksperci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Od Ciebie zależy, jak wykorzystasz nowe kontakty.

● Najgorętsze tematy w branży: nowy handlowy ład | żywność i opakowania bez śladu | fabryka 4.0 | zarządzanie FMCG | ESG w branży spożywczej i handlu | foodtech, retailtech i e-commerce | trendy dla sektora HoReCa.

● Forum to 2 intensywne dni wypełnione dyskusjami o aktualnych wyzwaniach branży, najnowszych trendach w sprzedaży, szansa dzielenia się wiedzą oraz rozwiązaniami wdrożonymi w polskich realiach.

● Wiedza i inspiracje. Szansa na uzyskanie konstruktywnych wniosków, diagnoz dotyczących kształtu i perspektyw rozwoju jednej z największych gałęzi gospodarki w naszym kraju – branży spożywczej, handlowej i HoReCa.

Organizatorem 15. edycji Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022 jest Grupa PTWP wraz z redakcjami PortalSpozywczy.pl DlaHandlu.pl HoReCaTrends.pl