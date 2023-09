Biznes i technologie

Trafili za kratki za zakładanie fałszywych sklepów internetowych

Autor: oprac. DC

Data: 01-09-2023, 16:23

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali sześciu podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej prowadzącej fałszywe sklepy internetowe. Mężczyźni uruchomili co najmniej dwie witryny, na których oferowali m. in. telefony komórkowe i konsole do gier.

Funkcjonariusze CBZC zatrzymali 6 mężczyzn za zakłądanie fałszywych sklepów internetowych/Fot. Shutterstock

Poszkodowani stracili prawie 300 tysięcy złotych

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości z Katowic i Rzeszowa wspólnie rozpracowywali grupę mężczyzn z województwa kujawsko -pomorskiego, którzy zakładali fałszywe sklepy internetowe. Policjanci ustalili, że grupa ta uruchomiła co najmniej dwie witryny internetowe, na których oferowała m. in. telefony komórkowe, konsole do gier oraz inny sprzęt elektroniczny.

Łączna suma strat, na jaką oszukali pokrzywdzone osoby to ponad 297 tys. zł i niewykluczone, że może ona ulec zmianie na dalszym etapie postępowania - poinformował w piątek zespół prasowy CBZC.