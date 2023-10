Biznes i technologie

Trudniej zwolnić pracownika. Wady i zalety zmian w Prawie Pracy

Autor: PS

Data: 29-09-2023, 17:35

Zmiany w Prawie Pracy weszły w życie 22 września i budzą kontrowersje wśród pracodawców. Pozytywne jest to, że lepiej chronieni są pracownicy, którzy są w czasie okresu ochronnego lub np. w czasie choroby przewlekłej. Wada to ochrona pracowników, którzy mogą uchylać się od zwolnienia z pracy, gdy to zapadło z powodów merytorycznych.

Trudniej zwolnić pracownika. Wady i zalety zmian w Prawie Pracy; fot. shutterstock

Nowe przepisy mocno utrudniają zwolnienie pracownika

- Korzystne dla pracowników, niekorzystne dla pracodawców. Przygotowując przepisy ustawodawca powinien wyważyć racje obu stron. Obawiamy się, że zmiany, które weszły w życie 22 września mogą zbyt daleko chronić nierzetelnych pracowników, którzy unikać będą zwolnienia procesując się z przedsiębiorcami – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Przedsiębiorcy nie mają wątpliwości, że nowe przepisy mają swoje zalety i przyświeca im pozytywna idea. Problemem może okazać się jednak to, gdy będzie je próbował wykorzystać np. nieuczciwy pracownik.

- Nie polemizujemy z tym, że kobiety w ciąży, pracownicy w wieku ochronnym czy rodzice na urlopach rodzicielskich wymagają opieki. Zwalnianie osób chronionych musi być weryfikowane i nie powinno mieć miejsca – przyznaje Hanna Mojsiuk. – Obawiamy się jednak, że przepisy te chronić będą także pracowników zwalnianych dyscyplinarnie oraz osoby nierzetelne. Po odwołaniu się do sądu pracy taki pracownik na czas postępowania będzie musiał zostać w firmie. Przedsiębiorca będzie więc utrzymywać pracownika, który być może oszukiwał, być może psuł atmosferę w firmie czy zachowywał się niewłaściwie. Taka perspektywa powoduje obawy przedsiębiorców – mówi Hanna Mojsiuk.

- Takie przepisy miałyby uzasadnienie, gdyby sprawy w sądzie pracy czy sądzie cywilnym odbywały się „od ręki”. Gdy jednak czekamy na rozstrzygnięcia miesiącami to zmiana przepisów naraża przedsiębiorców na poważne problemy natury organizacyjnej i finansowej – dodaje prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.