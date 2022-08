W tym kraju ludzie masowo odchodzą z pracy, bo chcą lepiej zarabiać

Autor: PAP

Data: 21-08-2022, 13:11

W pierwszym kwartale 2022 roku prawie 520 tys. osób we Francji zdecydowało się na odejście z pracy, w tym 470 tys. rozwiązało umowy zawarte na czas nieokreślony. Francuzi chcą więcej zarabiać – wskazują eksperci rynku pracy, cytowani w piątek przez "Le Figaro".

Francuzi masowo odchodzą z pracy, ponieważ chcą lepiej zarabiać /fot. Unsplash

Francuzi szukają lepszej pracy

Pracownicy poszukują lepszych warunków pracy i lepszych wynagrodzeń z uwagi na rosnącą inflację, która w lipcu wzrosła o 6,1 proc. w ujęciu rocznym - komentuje dziennik.

Jest to najwyższa liczba (osób zwalniających się) od czasu kryzysu finansowego z lat 2008-2009", kiedy około 510 tys. pracowników złożyło dymisje - podało w czwartek francuskie ministerstwo pracy.

Wyjątkowe trudności ze znalezieniem pracowników ma branża produkcyjna i usługowa.

Resort pracy i urząd statystyczny Insee wskazują jednak, że jednocześnie we Francji zaobserwowano gwałtowny skok wskaźnika zatrudnienia, który wzrósł o 68 proc. w ujęciu rok do roku, co jest absolutnym rekordem i najwyższym przyrostem odkąd rozpoczęto prowadzenie takich statystyk w 1975 roku.