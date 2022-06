Wiceminister sprawiedliwości komentuje podniesienie progu kradzieży z 500 do 800 zł: inflacja

Inflacja wchodzi wszędzie, ale taka zmiana byłaby sensowna ze względu na zmniejszenie biurokracji - powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, odnosząc się do projektowanego podwyższenia z 500 do 800 zł kwoty, od której kradzież przestaje być wykroczeniem.

Autor: PAP

Data: 15-06-2022, 17:50

Wiceminister sprawiedliwości komentuje podniesienie progu kradzieży z 500 do 800 zł /fot. Shutterstock

Inflacja zmienia wymiar kradzieży?

Wprowadzenia kilkunastu poprawek do obszernego rządowego projektu nowelizacji Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw, zaostrzającego m.in. kary za najcięższe przestępstwa, zarekomendowała w ubiegły czwartek sejmowa komisja nadzwyczajna. Wśród zaproponowanych do projektu poprawek znalazło się podwyższenie z 500 do 800 zł kwoty, od której kradzież przestaje być wykroczeniem (zmiana dotyczy art. 119 par. 1 Kodeksu wykroczeń). Teraz projekt trafi na drugie czytanie na posiedzeniu Sejmu.

O zmianie tej mówił w środę w Radiu Plus wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. "Inflacja wchodzi wszędzie, rzeczywiście poprawka została złożona i będzie to głosowane na następnym posiedzeniu Sejmu (22-23 czerwca - PAP). Taką mam wiedzę, tak mi się wydaje" - powiedział.