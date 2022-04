Wniosek o świadczenie 500 plus najlepiej złożyć do 30 kwietnia

Od lutego rodzice i opiekunowie zgłosili 4,7 mln dzieci do programu Rodzina 500+ w nowym okresie świadczeniowym. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek należy złożyć do 30 kwietnia - informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Autor: oprac. OW

Data: 08-04-2022, 10:37

Wniosek o świadczenie 500 plus najlepiej złożyć do 30 kwietnia, fot. shutterstock

500 plus. Wniosek do 30 kwietnia

- Od początku lutego rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego z programu Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy 2022/2023. W ciągu dwóch miesięcy złożono już 2,9 mln takich wniosków, które obejmują niemal 4,7 mln dzieci. Dla 4,2 mln dzieci świadczenie zostało już przyznane i oczekuje na wypłatę - podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

- Zachęcam, aby rodzice, którzy chcą mieć pewność, że ciągłość wypłaty świadczeń będzie zachowana, złożyli wnioski drogą elektroniczną do 30 kwietnia. Jeśli wniosek będzie złożony w tym terminie, wówczas pierwsze świadczenie w nowym okresie rozliczeniowym rodzice otrzymają do 30 czerwca tego roku - przypomina minister Marlena Maląg.

W przypadku wniosków złożonych po 30 kwietnia ustalenie prawa do wypłaty świadczenia nastąpi w ciągu maksymalnie 90 dni. Wnioski można składać drogą elektroniczną na trzy sposoby – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub bankowość elektroniczną.

Terminy przyznania świadczeń

Jeżeli rodzic złoży wniosek na okres 2022/2023 w terminie do 30 kwietnia 2022 r., to przyznanie świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca tego roku. W przypadku wniosków złożonych w okresie 1 maja do 31 maja 2022 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca tego roku.

- Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2022 r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia tego roku. Jeśli rodzic ubiegający się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku - wyjaśnia MRiPS.