Placówki kierujące wodociągami, a także szpitale i domy pomocy społecznej będą kontrolowane przez jednostki Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Inspektorzy sprawdzą, czy w tych placówkach przestrzegane są zasady gwarantujące bezpieczeństwo zdrowotne wody.

Sanepid będzie kontrolował wodociagi/Fot. Unsplash

Wzmocniony nadzór Sanepidu. Zdrowa woda najważniejsza

W związku z coraz liczniejszymi przypadkami zakażenia Legionellą Główny Inspektor Sanitarny zobowiązał wszystkie swoje jednostki do wzmocnienia nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez placówki zarządzające wodociągami czy instalacjami wodnymi. Zalecenia Sanepidu dotyczą również szpitali i domów pomocy społecznej.

Do tej pory zakażenie bakterią Legionella pneumophila potwierdzono u 113 pacjentów, którzy przebywają w szpitalach na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego, Dębicy, Przemyśla, Kolbuszowej, Łańcuta oraz Sędziszowa Małopolskiego. Odnotowano również 7 przypadków śmiertelnych wśród osób w wieku od 64 do 95 lat, które miały obniżoną odporność i były obciążone innymi schorzeniami.

Czym jest legioneloza?

To choroba układu oddechowego wywoływana przez bakterie Legionelli, które występują w wodzie i rozmnażają się w temperaturze od 20 do 50 stopni Celsjusza. Jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą.

Czy legioneloza przenosi się z człowieka na człowieka?

Legioneloza może być groźna dla zdrowia tylko wtedy, jeśli trafi do dróg oddechowych. Do zakażenia może dojść poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody (czyli mgła wodna powstała w wyniku rozprysku wody). Warto podkreślić, że legioneloza nie przenosi się z człowieka na człowieka. Nie jest również chorobą, przenoszoną drogą pokarmową. To oznacza, że bakterie nie stanowią zagrożenia, jeśli dostaną się do organizmu wraz z wypitą wodą.

Większość przypadków legionelozy można z powodzeniem wyleczyć za pomocą antybiotyków. Ciężki przebieg choroby najczęściej dotyczy osób starszych, które cierpią na przewlekłe schorzenia i mają obniżoną odporność. Legioneloza może być też niebezpieczna dla palaczy.

Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia?

By zminimalizować zakażenie bakteriami legionelli należy regularnie czyścić i dezynfekować domowe urządzenia natryskowe takie jak głowice prysznicowe czy nawilżacze powietrza. W przypadku nieużywaniu kranu przez ponad 2 tygodnie należy odkręcić zawór, zanim zacznie się z niej korzystać. Zalecenia Sanepidu dotyczą także urządzeń grzewczych: trzeba je okresowo opróżniać i płukać, by wyeliminować osiadające wewnątrz zanieczyszczenia.

Według ustaleń Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z Podkarpacia źródłem zakażenia był najprawdopodobniej system wodociągowy. W związku z tym w wytypowanych miejscach na bieżąco pobierane są próbki wody, a Sanepid przeprowadza wywiady epidemiologiczne z osobami zakażonymi.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny