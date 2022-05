strefa premium

Wojna w Ukrainie a sytuacja na rynku żywności. Rozmowa z prof. SGGW

- Nie ma wątpliwości, że ograniczenie eksportu zbóż z Ukrainy i Rosji spowodowało wzrost cen na rynkach światowych, które w ostatnich tygodniach osiągnęły rekordowe poziomy. Skutkiem drożejących zbóż i oleistych są rosnące ceny produktów zwierzęcych i przetworzonych artykułów spożywczych - mówi prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Autor: Albert Katana

Data: 09-05-2022, 17:38

Prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski, Katedra Polityki Rozwoju i Marketingu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego./fot. Youtube

O niemal 5% powiększyła się ostatnio liczba osób mieszkających na terytorium Polski - to te osoby to uchodźcy wojenni, przeważnie kobiety, ale także dzieci, nastolatkowie. Wiele z tych osób będzie zapewne chciało zostać w Polsce na stałe. Jak to wpłynie na rynek pracy w krótkiej i średniej perspektywie czasowej? Czy mamy się obawiać wzrostu bezrobocia i obniżenia płac?

Należy przede wszystkim podkreślić, że Polska charakteryzuje się jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce w grudniu 2021 roku wyniosła 2,9 proc. Jest to drugi wynik w Unii Europejskiej. Bezrobocie w Polsce pozostaje nadal na dużo niższym poziomie niż wynosi unijna średnia. Musimy ponadto pamiętać, że pracownicy z Ukrainy byli w ostatnich latach ważnym elementem rynku pracy i niwelowali braki krajowych zasobów, pozytywnie wpływając tym samym na wzrost gospodarczy. Pracowali oni głównie w budownictwie, rolnictwie, przetwórstwie przemysłowym czy w branży transportowej.