W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego, od 1 sierpnia przedsiębiorców będą obowiązywały przepisy ustawy z 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Co dokładnie zmieni się po zniesieniu ustawy covidowej, która umożliwiała sklepom wykonywanie innych czynności związanych z handlem?

Od 1 sierpnia przedsiębiorców będą obowiązywały przepisy ustawy z 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta; fot. Biedronka

16 czerwca 2023 r. minister zdrowia Adam Niedzielski wydał rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, które obowiązuje od 1 lipca 2023 r.

Przepisy ustawy covidowej, czyli ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wygasają po 30 dniach od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, z dniem 1 sierpnia.

Od 1 sierpnia będzie obowiązywała ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Ustawa covidowa umożliwiała przedsiębiorcom wykonywanie "czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności"

2022 r. – pismo NSZZ "Solidarność" wystosowało do premiera Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o wykreślenie z ustawy covidowej art. 15i

Ustawa covidowa a zakaz handlu w niedziele w praktyce

Jak podkreślił w rozmowie z Portalem Spożywczym Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność", Alfred Bujara, zapisy ustawy covidowej z 2022 r. wprowadziły możliwość powierzenia pracownikom w niedziele wykonania „innych czynności handlowych” na skutek paniki jaka nastała w sklepach, masowego wykupu towarów pierwszej potrzeby i problemów organizacyjnych niektórych sieci handlowych. Brakowało wówczas ryżu, mąki czy papieru toaletowego. Okres ten był jednak bardzo krótki, trwał 2 tygodnie.

- Rząd zdecydował się na taki krok, żeby przedsiębiorcy mieli możliwość dotowarowania sklepu artykułami pierwszej potrzeby. Niestety, ale możliwość ta została wykorzystana przez niektórych pracodawców, którzy przymuszali pracowników do pracy w niedziele, nie radząc sobie z organizacją pracy i zapewnieniem odpowiedniej liczby pracowników. Zatrudnieni natomiast mieli za zadanie rozładować nie tylko produkty pierwszej potrzeby, ale cały towar, włącznie z alkoholem i papierosami – dodał Alfred Bujara, Przewodniczący Krajowego Sekretariatu Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność".

Solidarność a rozwiązania ustawy covidowej ws. zakazu handlu w niedziele

Alfred Bujara dodał, że na problem wykorzystywania ustawy do pracy w sklepach w niedziele, Solidarność zwróciła uwagę już rok temu przy okazji przekształcenia stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" zwrócił się do Premiera RP Mateusza Morawieckiego z wnioskiem o pilną nowelizacje Ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianę ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, a konkretnie o wykreślenie z niej art. 15i.

- Po panice, jaka przeszła w pierwszej fali pandemii, nie było już takiej potrzeby. Nie mieliśmy już do czynienia z tak szybkim wykupem towarów, aby to pracownicy nie nadążyli z wykładaniem towaru. W piśmie podkreślaliśmy, że nie występują żadne merytoryczne przesłanki dla dalszego funkcjonowania art. 15. Nie było absolutnie żadnego uzasadnienia, aby ten stan trwał nadal. Dlatego też liczyliśmy na szybkie przeprowadzenie nowelizacji - dodał.

Aktualnie, jak mówi Bujara, pracodawcy będą musieli inaczej rozwiązać problemy organizacyjne, najprawdopodobniej zatrudniając kolejnych pracowników. Oszczędności, do których dążyli pracodawcy, odbywały się kosztem osób zatrudnionych, którzy dziś, podobnie jak my, cieszą się z prawa do niedzielnego odpoczynku z rodzinami.

Przepisy dotyczące zakazu handlu w niedziele a ustawa covidowa

Jak podkreśliła w rozmowie z Portalem Spożywczym dr Katarzyna Barańska, radca prawny, Liderka Praktyki Dekarbonizacji w Osborne Clarke Świerzewski i Wspólnicy S.K.A., uchylone od 1 sierpnia br. przepisy ustawy covidowej dotychczas dawały możliwość nieobjęcia zakazem handlu w niedziele tych pracodawców, którzy w tym czasie w swoich sklepach, przyjmowali towary pierwszej potrzeby czy zajmowali się rozładunkiem towaru. Taka możliwość była niekiedy nadużywana przez rynek, aby zakaz handlu w niedziele jakoś ominąć.

- Od 1 sierpnia wracamy do "normalności" we wszystkich sektorach gospodarczych, m.in. właśnie w sektorze rynku spożywczego – dodała dr Katarzyna Barańska. Wracamy do brzmienia ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Zakaz handlu w niedziele od 1 sierpnia 2023 r.

Katarzyna Barańska zaznaczyła, że przedsiębiorcy będą musieli wrócić do prowadzenia działalności sprzed wprowadzenia ustawy covidowej, czyli będą musieli przeanalizować swój biznes w kontekście wyjściowego brzmienia ustawy o zakazie handlu w niedziele.

- W związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego firmy nie będą miały żadnych dodatkowych furtek na obejście zakazu handlu w niedziele, a za niestosowanie się do zapisów ustawy grozi kara grzywny do 100 tys. zł. Ponownie zaczną się jednak dyskusje o "przeważającej działalności", placówkach pocztowych i sklepikach rodzinnych. Powrócimy do literalnego czytania i brzmienia tego co obserwowaliśmy w 2020 r. W sposób naturalny kończy się pandemia, kończą się również "szczególne i tymczasowe" okresy wyznaczane przez prawo – powiedziała dr Barańska.

- Z punktu widzenia naszych klientów, nowe przepisy wchodzące od 1 sierpnia w kontekście zakazu handlu w niedziele niczego nie zmieniają – zwrócił uwagę w odpowiedzi przesłanej do naszej redakcji Dominik Wolski, Dyrektor Działu Prawnego w sieci Biedronka. Jako sieć niezmiennie dokładamy wszelkich starań, aby zarządzając na poziomie wewnętrznych procesów operacyjnych, utrzymać najwyższy standard świadczonych usług. Tak jak do tej pory, sklepy sieci Biedronka będą otwarte tylko w niedziele handlowe, z których kolejna, najbliższa wypada 27 sierpnia br.

Kara za złamanie zakazu handlu w niedziele od 1 sierpnia

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu z 2018 r. przedsiębiorcy, którzy wbrew zapisom ustawy powierzą pracownikowi lub zatrudnionemu wykonanie czynności związanych z handlem, powinni liczyć się z karą grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł. Takiej kary mogą się również spodziewać przedsiębiorcy, którzy zlecą wykonywanie czynności związanych z handlem 24 grudnia po godz. 14.00 oraz w sobotę przed Wielkanocą.

Nasza redakcja poprosiła również o komentarz w tej sprawie przedstawicieli Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, jak tylko je otrzymamy - dodamy do publikacji.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl