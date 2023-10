Już za tydzień w hotelu Sheraton Grand Warsaw odbędzie się Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023. Zapraszamy na panel "Zielona branża spożywcza: od ESG przez GOZ, zrównoważone łańcuchy dostaw po czystą energię".

6 i 7 listopada zapraszamy do hotelu Sheraton Grand Warsaw na 18 sesji./fot. PTWP

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023 zgromadzi czołowych producentów, dostawców oraz liderów branży handlowej, spożywczej i HoReCa, a także ważnych przedstawicieli organizacji branżowych i otoczenia biznesowego tego sektora.

XVI edycja FRSiH odbędzie się pod hasłem "TrendsTalks", uczestnicy skupią się na analizie kluczowych trendów oraz zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych, które mają wpływ na funkcjonowanie i rozwój biznesów.

Organizatorem Forum Rynku Spożywczego i Handlu jest Grupa PTWP, zajmująca się tworzeniem zintegrowanych rozwiązań w obszarze komunikacji biznesowej, obejmujących wydawanie magazynów prasowych oraz specjalistycznych portali i publikacji, a także organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń specjalnych.

Szczególnie zapraszamy na panel Zielona branża spożywcza: od ESG przez GOZ, zrównoważone łańcuchy dostaw po czystą energię, który odbędzie się 6 listopada 2023, godz. 14.45-16.15 | sala Balowa A.

O czym porozmawiamy? M. in. o:

· ROP i odpowiedzialność firm za cykl życia produktów. Skutki nowych regulacji

· System depozytowo-kaucyjny w Polsce – założenia kontra rzeczywistość. Co nowego dla firm, handlu i konsumenta?

· Zrównoważona logistyka, czyli realne oszczędności dla firm

· Fairtrade i rolnictwo zrównoważone, czyli odpowiedzialny dobór dostawców. Czy polscy konsumenci zwracają na to uwagę?

· Greenwashing, czyli jak uniknąć „zielonej” kompromitacji? Ekościema a regulacje prawne

· Implementacja SUP. Co oznacza w praktyce?

Sesja rozpocznie się 5 minutową prezentacją na temat: ROP dla opakowań elastycznych w świetle PPWR, którą przedstawi Magdalena Dziczek, dyrektor biura zarządu, członek zarządu, Związek Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK.

Potem zapraszamy na dyskusję, do udziału w której zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):

Magdalena Dziczek, dyrektor biura zarządu, członek zarządu, Związek Pracodawców Producentów Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK

Ewelina Łukasik-Morawska, CEE Sustainability Hub Manager, PwC Polska

Piotr Romańczuk, dyrektor ds. ochrony środowiska, Grupa Maspex, członek zarządu, Lubella

Anna Sapota, wiceprezes ds. public affairs dla Europy Północno-Wschodniej, Grupa TOMRA

Jakub Tyczkowski, prezes zarządu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA

Tomasz Wika, Rapeseed Value Chain Director Europe & Country Lead Poland, Bunge

Marek Zdanowicz, prezes zarządu, Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o.

Moderacja: Joanna Kędzierska, dziennikarka, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł, WNP.PL

Tylko udział stacjonarny pozwoli Ci najpełniej wykorzystać forum. Zachęcamy do obecności w Warszawie, by nie tylko wysłuchać wiedzy ekspertów, ale i zadać nurtujące pytania panelistom oraz nawiązać nowe kontakty biznesowe z najważniejszymi graczami na rynku spożywczym, handlowym i HoReCa. Pierwszego dnia, 6 listopada, zaplanowana jest także wieczorna gala z nagrodami oraz networkingowy bankiet.

Głównymi nurtami tematycznymi tegorocznego Forum pod hasłem TrendsTalks będą:

• STRATEGY TRENDS

kultura innowacji vs. kryzysowe potrzeby | czas na eksport polskich marek i wartości | nowe modele biznesowe | biznes pod ostrzałem regulacji | polsko-ukraińskie tematy nt. rolnictwa | odpowiedzialność społeczna i budowanie lepszej marki

• TECHNOLOGY TRENDS

żywność w czasach AI | dane i analityka – scyfryzowana fabryka w służbie efektywnej produkcji | zdigitalizowana przyszłość handlu: e-commerce, omnichannel, data marketing | sztuczna inteligencja na linii produkcyjnej | nowe technologie dla konsumentów

• GREEN TRENDS

zrównoważony handel: cyrkularność, niemarnowanie, kaucyjność | fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie | novel food, białko owadzie, żywność roślinna | żywność dla zdrowia ludzkości i planety | zielone twarze gastronomii | zrównoważone łańcuchy dostaw

• CONSUMER TRENDS

preselekcja trendów: co dla zetki, co dla silvera? | apetyt na spożywcze zyski | sprzedawcy pozytywnych emocji | konsument 2030: ultrakomfort, wellbeing, cyfrowe życie, cyfrowe płatności | handel w czasach nadkonsumpcji: less is more | zakupy jutra

• HORECA TRENDS

gastronomia przyszłości | formaty dla klientów z apetytem | roboty w HoReCa | dark kitchen | restauracje vs. sklepy – walka o klientów | wszystkie twarze gastronomii: od gwiazdkowych restauracji, po sieciówki i food trucki | pracownicy – jaka przyszłość dla sektora gastro?

Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023: Poznaj naszych partnerów i sponsorów

