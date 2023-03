Czy polska branża mięsna to wciąż typowo męski świat? Czy kobietom w tym biznesie jest łatwiej zrobić karierę niż 10-15 lat temu? W przeddzień Dnia Kobiet oddaliśmy głos kobietom, które zarządzają dużymi firmami mięsnymi, organizacjami branżowymi, a także z naukowego punktu widzenia przyglądają się zagadnieniom nierówności płci w biznesie: Branża mięsna jest kobietą? "Wciąż mamy wiele do zrobienia"

Marietta Stefaniak, członek zarządu ds. strategii i rozwoju Zakładów Mięsnych Silesia w rozmowie z Portalem Spożywczym nie uważa, że branża mięsna jest w jakikolwiek sposób wyjątkowa, a stereotyp „męskiego świata” zdaje się odchodzić w zapomnienie.

- W Zakładach Mięsnych Silesia właściwie na wszystkich poziomach aktywne są zarówno kobiety jak i mężczyźni, a na stanowiskach menadżerskich pracuje wiele kobiet. Co więcej, kobiety są odpowiedzialne za takie kluczowe dla spółki działy, jak choćby technologia, jakość, logistyka, marketing, czy finanse. Stereotyp jest tym bardziej zaskakujący, że przecież w każdym biznesie liczy się także, a może przede wszystkim, perspektywa konsumenta. W kategorii wędlin, która stereotypowo uważana jest za kategorię męską, „shoperem” są przede wszystkim – wynika to jasno z badań – kobiety. Na wszystko można popatrzeć więc z różnych perspektyw - wskazuje.

Czy dziś kobietom w branży mięsnej jest trudniej czy może łatwiej niż kiedyś? W ocenie Marietty Stefaniak kluczowa jest zmiana technologiczna, do której w branży wędliniarskiej od wielu lat ewolucyjnie dochodzi, a która to przynosi wiele ułatwień dla jednych pracowników, a dla innych generuje trudności.

- Ta ewolucja jest płciowo egalitarna, dotyczy za to w znacznej mierze zmiany pokoleniowej. Co więcej, wyzwania związane z branżą wędliniarską, w szczególności w obszarze produkcyjnym, dotykają kobiety i mężczyzn w takim samym stopniu. W szczególności chodzi tutaj o kwestie związane z pracą w niskiej temperaturze, czy o pracę z samym surowcem. Myślę, że ten stereotyp, może wynikać stąd, że kiedy myślimy o masarzu, czy rzeźniku, przed oczami mamy mężczyznę, zawód ten kiedyś kojarzył się głównie z ciężką pracą fizyczną, która dzisiaj jest w znacznej mierze zmechanizowana. (...) Dzisiejsze uwarunkowania powinny dopuszczać zarówno kobiety jak i mężczyzn do pracy w różnych odnogach branży - dodaje.