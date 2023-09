W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku większość obywateli Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej mogła jedynie marzyć o egzotycznych, dalekomorskich podróżach i próbowaniu oryginalnych potraw z odległych zakątków globu. Nieoczekiwanie smak z dalekiego świata przywędrował do naszego kraju w postaci dania, inspirowanego afrykańskim przysmakiem o nazwie chop – chop, składającego się z ryżu, ryb, warzyw i pikantnych przypraw. Mowa o popularnym przed laty paprykarzu szczecińskim, który do dziś ma liczne grono fanów.

W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku flota należąca do Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Gryf w Szczecinie nawiązała współpracę z firmami z Kenii, Ghany czy Nigerii. Dzięki tej kooperacji szczecińskie trawlery mogły wypłynąć na szerokie wody Oceanu Indyjskiego. Pracujący na statkach rybacy odpoczywając po połowach schodzili na ląd, gdzie byli częstowani przez miejscową ludność potrawami kuchni afrykańskiej. Jednym z najczęściej podawanych dań był chop – chop składający się m.in. z ryżu, warzyw oraz bardzo ostrych, aromatycznych przypraw.

Składnikiem tego popularnego w Afryce przysmaku było także mięso. Najczęściej rybie, ale zdarzało nam się także próbować chop - chop z dodatkiem wołowiny czy wieprzowiny. Jednym z marynarzy, który brał udział w tamtych ekspedycjach był technolog Wojciech Jakacki. Kuchnia z Czarnego Lądu tak mu zasmakowała, że kiedy awansował i został dyrektorem szczecińskiej przetwórni postanowił wykorzystać swoje doświadczenia i obserwacje i przenieść na grunt Polski tamten charakterystyczny smak. I tak to się wszystko zaczęło – wspomina Jacek Jastrzębski dawny pracownik Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Gryf, który w szczecińskiej firmie przepracował 47 lat.

Kiedy zamknięte w metalowej puszce egzotyczne danie o afrykańskim rodowodzie zaczęło być popularne, wśród klientów pojawiły się plotki, że powstaje z tzw. ścinków rybnych. Okazuje się, że historia rozpowszechniana przez smakoszy, którym paprykarz nie przypadł do gustu, nie ma nic wspólnego z prawdą. Proces cięcia bloków rybnych, w trakcie którego powstawały mięsne skrawki był możliwy dopiero wiele lat później, kiedy na morzach pojawiły się statki nowszego typu. Na ich pokładzie filetowano ryby, zamrażano w sporych rozmiarów blokach, a następnie dzielono na kostki lub paluszki.

Po wielu próbach i kulinarnych eksperymentach udało się w końcu wykreować ten niepowtarzalny smak. Upór i determinacja pracowników sprawiły, że w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich Gryf w Szczecinie powstało międzynarodowe danie łączące elementy kuchni z różnych zakątków świata.

Gotowy paprykarz został zapakowany do puszek wytworzonych z blachy, bo tylko taki materiał był wówczas dostępny na rynku. Konserwy występowały w dwóch rozmiarach: jedna o gramaturze 175 gramów na zaspokojenie małego głodu i druga, większa o pojemności 310 gramów. Co ciekawe po otwarciu opakowania na wierzchu szczecińskiego przysmaku w oryginalnej wersji, można było zobaczyć plasterek kiszonego ogórka, który ponoć świetnie komponował się z rybną sałatką.

Nazwa paprykarz nawiązywała do składu i charakteru dania, a przymiotnik szczeciński miał upamiętniać ostatnie przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich, które powstało w stolicy regionu zachodniopomorskiego w 1957 roku. Natomiast pierwsza puszka z paprykarzem zjechała z taśmy produkcyjnej pod koniec 1967 roku.

Jak tylko paprykarz trafił na sklepowe półki, które w czasach PRL nie uginały się od nadmiaru produktów, zaczął cieszyć się ogromną popularnością.

Może dlatego, że był czymś nowym, oryginalnym, dotąd niespotykanym. Wcześniej klienci mogli co najwyżej kupić zapakowany do puszki kawałek ryby w towarzystwie sosu pomidorowego lub zalewy z oleju. To paprykarz był konkretnym daniem, które można było zjeść na zimno lub na ciepło, czyli tak jak był spożywany w Afryce – zastanawia się Jacek Jastrzębski.