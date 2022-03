Ceny łososia wzrosną? Duży producent nie ma złudzeń

Dyrektor zarządzający Mowi Central Europe nie ukrywa, że konsumenci muszą liczyć się ze wzrostem cen łososia na wszystkich europejskich rynkach, również w Polsce.

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 14-03-2022, 15:31

Mowi wskazuje, że ceny łososia pójdą w górę w całej Europie. fot. PAP/Konrad Kalbarczyk

Producenci łososia a wzrost kosztów

John-Paul McGinley, dyrektor zarządzający Mowi Central Europe w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl nie ukrywa, że spółkę również dotykają rosnące koszty działalności.

- Większość z nich wynika z uwarunkowań globalnych takich jak wzrost cen paliw, energii czy poszczególnych produktów oraz opakowań, kosztów transportu czy rekordowo wysokich cen surowca. Odczuwamy inflację będącą efektem globalnej pandemii. Pokłosiem pandemii są też wyższe koszty organizacji pracy - dodał.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Mowi podnosi płace

Mimo tego spółka zdecydowała się podnieść płace od początku 2022 roku.

- Mamy na względzie to, że globalna sytuacja gospodarcza wpływa też znacząco na budżety domowe naszych pracowników dlatego na początku roku przyznaliśmy wszystkim podwyżki mające za zadanie złagodzić, dotykające bezwzględnie wszystkich, wyższe koszty życia. Robimy tak dlatego, że fundamentalne znaczenie mają dla nas nasze wartości, a jedną z nich jest troska która definiujemy również jako troskę o naszych pracowników - dodaje.

Ceny łososia pójdą w górę?

Dyrektor zarządzający Mowi Central Europe nie ukrywa jednak, że konsumenci muszą liczyć się ze wzrostem cen łososia.

- Z częścią tych wyzwań radzimy sobie wprowadzając działania optymalizacyjne na poziomie organizacji zarówno lokalnej, jak i globalnej, zarówno w sferze wydajności produkcji, jak i logistyki, jednak wiele z nich jest od nas niezależna i nie pozostanie bez wpływu na cenę naszych produktów. Należy spodziewać się wzrostu cen produktów z łososia na wszystkich europejskich rynkach również w Polsce - dodaje.

Pandemia wzmocniła popyt na łososia

McGinley wskazuje, że pandemia nie tylko nie zatrzymała, ale wręcz wzmocniła globalny popyt na łososia.

- Zmiany, które dostrzegamy, dotyczą głównie popandemicznego trendu związanego ze zdrowym żywieniem i tym samym wzrostem zapotrzebowania na produkty z łososia. Zwiększa nam się frekwencja i penetracja na wszystkich naszych głównych rynkach. Wynika to z coraz większej świadomości jak duże znaczenia dla zdrowia i jakości życia ma to co jemy - dodaje.

W co inwestuje obecnie Mowi? Jakie plany ma spółka wobec rynku polskiego? Jak ocenia możliwe konsekwencje wojny na Ukrainie? Po odpowiedzi zapraszamy do lektury pełnej wersji wywiadu: Dyrektor Mowi o inwestycjach w Polsce, planach i przyszłości firmy (wywiad)