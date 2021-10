Cztery grupy rybackie dotrzymały certyfikat MSC

Cztery organizacje poławiające na Bałtyku dostały certyfikat Zrównoważonego Rybołówstwa MSC dla ryb płaskich. To potwierdzenie, że połowy bałtyckiej storni, gładzicy i turbota nie zagrażają populacji ryb oraz nie wpływają negatywnie na ekosystem morski.

Autor: PAP

Data: 29-09-2021, 18:14

Cztery grupy rybackie dostały prestiżowy certyfikat MSC dla połowu ryb płaskich na Bałtyku /fot. PTWP

"To jedyny aktualny certyfikat MSC przyznany polskim rybakom poławiającym na Morzu Bałtyckim. I co istotne, polskie połowy turbota i storni to jedyne na świecie certyfikowane rybołówstwo MSC poławiające te gatunki" - poinformowano w środę na konferencji prasowej podczas 7. Kongresu Rybnego w Gdyni.

Certyfikat MSC otrzymały: Kołobrzeska Grupa Producentów Ryb, Organizacja Producentów Ryb Władysławowo, Krajowa Izba Producentów Ryb oraz Organizacja Producentów Ryb Bałtyk.