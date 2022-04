Do dolnośląskich rzek trafią blisko 4 tony młodych pstrągów

Blisko 4 tony młodych pstrągów potokowych do końca kwietnia trafią do dolnośląskich rzek, głównie w Kotlinie Kłodzkiej. Akcję ratowania tego gatunku ryb prowadzi Polski Związek Wędkarski wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Autor: PAP

Data: 14-04-2022, 15:30

Do dolnośląskich rzek trafią blisko 4 tony młodych pstrągów potokowych /fot. Unsplash

W ramach kwietniowej akcji zarybiania do rzek na Dolnym Śląsku trafić mają w tym roku ok. 4 tony młodych pstrągów potokowych.

Zarybianie polskich rzek

"Zdaniem ekspertów zarybianie polskich rzek jest konieczne. Uwarunkowania środowiska doprowadziły do ograniczenia możliwości rozmnażania się tego gatunku ryb wędrownych. W całej akcji ważna jest regularność zarybiania, dlatego jesteśmy obecni każdego roku już od 14 lat" - powiedział wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu Bartłomiej Wiązowski, cytowany w przesłanym PAP komunikacie.

Jak dodał Wiązowski, tylko podczas czwartkowej akcji wypuszczono około 13 tys. sztuk młodych, dwuletnich pstrągów potokowych.

Problemy z populacją pstrągów

Jak wskazano w informacji, problemem w utrzymaniu na optymalnym poziomie populacji pstrąga są susze, niskie stany wód i nielegalne odłowy prowadzone przez kłusowników. Inne zagrożenia dla tych zwierząt - obok obiektów hydrotechnicznych pozbawionych przepławek uniemożliwiających rybom migracje - to również roboty naprawcze i remontowe w korytach rzek prowadzone za pomocą ciężkiego sprzętu. Dla małych pstrągów niebezpieczne są także zanieczyszczone ściekami wody i inne gatunki zwierząt, m.in. czaple i wydry.

"Rozwiązaniem pozostaje regularne zarybianie, najlepiej materiałem zarybieniowym pozyskanym z tego samego dorzecza celem zachowania równowagi genetycznej. Nasze ryby pochodzą ze specjalnej hodowli w Ścinawce Średniej, która wykorzystuje naturalne wody rzeki Posna" - zwrócił uwagę Rafał Diug z Wałbrzyskiego Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego.

Od 2007 do 2021 roku z pomocą WFOŚiGW wędkarze wypuścili łącznie do rzek i zbiorników wodnych blisko 13 mln ryb. Łączny koszt tych akcji wyniósł blisko 2,9 mln zł, przy czym wysokość dotacji z Funduszu we Wrocławiu stanowiła ponad 1,8 mln zł.