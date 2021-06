Dostawy do sieci, czyli co zrobić z nieidealną rybą?

- Dostawy do sieci są bardzo trudne z uwagi na wymogi jakościowe produktu. Wszystkie ryby muszą być „idealne”, w odpowiednim wybarwieniu i długości - mówi nam Anna Skowrońska, właścicielka Gospodarstwa Rybackiego Zielenica.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 21-06-2021, 16:00

Anna Skowrońska, właścicielka Gospodarstwa Rybackiego Zielenica: Sieci wymagają żeby wszystkie ryby były „idealne”, w odpowiednim wybarwieniu i długości. fot. mat. prywatne

Jakich ryb oczekują sieci handlowe?

Anna Skowrońska nie ukrywa, że wymogi jakościowe sieci handlowych nie są łatwe do spełnienia dla niewielkich hodowli ryb.

- Dostawy do sieci są bardzo trudne z uwagi na wymogi jakościowe produktu. Wszystkie ryby muszą być „idealne”, w odpowiednim wybarwieniu i długości. Jest to dla nas duże ograniczenie. Dostawa surowca generuje średnio 30-procentową konieczność zagospodarowania ryb „nieidealnych”, co dla naszego gospodarstwa jest wyzwaniem - mówi.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Dywersyfikacja sprzedaży priorytetem

Nasza rozmówczyni wskazuje, że Zielenica pracuje w myśl idei 'zero waste', zatem każda dostawa wiąże się z dużym wysiłkiem sprzedaży w innych kanałach.

- Do współpracy z dużymi sieciami jesteśmy gotowi wyłącznie w obrębie "rzemieślniczej" skali, w której pracujemy obecnie. Rynki nowoczesne to duża skala. Duża produkcja to duże ryzyko. Mam bolesne doświadczenia z brakiem dywersyfikacji sprzedaży. Obecna strategia kilku nóg jest mi bliższa - dodaje.

Pstrągi tęczowe Zielenicy w Lidlu

Zielenica rozpoczęła dostawy do Lidla w 2020 r. wraz z kooperantem - firmą Mirko z Głobina.

- Pierwszym produktem, który został wprowadzony na rynek był świeży filet łososiowy pstrąga tęczowego. Produkt ten wprowadziliśmy pod brandem „Pstrąg Źródło Lejkowo”. Dostarczamy surowiec pochodzący ze stawów w Lejkowie. To jeden z należących do mnie obiektów hodowli pstrąga. Na potrzeby Lidla wprowadzony został brand „Źródło Lejkowo” celem odróżnienia od produktów Zielenicy, która to nazwa jest zastrzeżona dla rynku Horeca - dodaje Skowrońska.

Drugim produktem, który został skierowany do Lidla był pstrąg złocisty, kolejnym zaś pstrag Bio .

- Wszystkie produkty pochodzą z naszej ultraczystej, źródlanej wody, stąd nazwa Źródło Lejkowo. Produkty dostarczane są na terenie całej Polski i dostępne w całej sieci Lidl. Są to dostawy nieregularne, ograniczone w ilości i czasie. Są to tak zwane „perełki”. Pierwsza dostawa, tzw. rozruch technologiczny, został skierowany do sieci Lidl. Weszliśmy po cichu, promując się jedynie na naszych mediach społecznościowych. Odzew natomiast jest bardzo duży, wzbudzamy zainteresowanie i potrzeby zakupowe - mówi Skowrońska.