Dzień Sardynek - nietypowe święto przypadające na 24 listopada

Malutkie sardynki "obchodzą" swoje święto 24 listopada. Rybki te występują najczęściej w puszkach i w oleju, a ich największymi miłośnikami są Portugalczycy.

24 listopada przypada dzień sardynek; fot. unsplash.com

Jak podaje MSC, sardynka to ryba należąca do rodziny śledziowatych. Jej ciało jest nieco owalne i wyraźnie wydłużone, z zielonkawym lub niebieskawym grzbietem oraz stroną brzuszną w kolorze srebrzystym. Sardynki występują w dużych ławicach w toni wodnej na głębokości 25-55 m. Odżywiają się planktonem, w związku z czym migrują w poszukiwaniu pokarmu wzdłuż wybrzeża. Sardynki europejska dorastają nawet do 25 cm (te największe nazywamy pilchard). Sardynki pacyficzne są większe - dorastają nawet do 40 cm.

Sardynki w kulinariach

Mięso sardynek ma charakterystyczny smak i zawiera sporo tłuszczu, dlatego też idealnie nadaje się do grillowania lub smażenia. Prawdziwe sardynki produkowane są głównie przez Maroko, Portugalię i Hiszpanię. Ryby te znane są głównie w postaci konserw. Ryby w puszkach pokryte są łuską, aby zachować ich specyficzny smak oraz konsystencję mięsa.

Wartości odżywcze sardynek

Sardynki są źródłem wielu składników odżywczych, na czele z nienasyconymi kwasami tłuszczowymi, wzmacniającymi serce i mózg. Zawierają też pełnowartościowe białko, kwas foliowy i inne witaminy z grupy B wspierające układ nerwowy, a także witaminę D i cenne minerały: żelazo, wapń i selen.