eRyby.pl, czyli jak połączyć świat IT z przetwórstwem ryb

- Okazuje się, że świat IT można skutecznie połączyć nawet z przetwórstwem rybnym. Pomogło nam w tym nasze świeże spojrzenie na biznes i innowacyjne pomysły - mówi nam Paweł Niziołek, współtwórca serwisu eRyby.pl.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 21-09-2021, 08:04

Paweł Niziołek, współtwórca serwisu eRyby.pl: Gdy konkurencja dopiero zastanawiała nad wejściem online, my realizowaliśmy już kolejne zamówienia. fot. mat. pras.

Skąd w niewielkiej rodzinnej firmie rybnej wziął się pomysł na stworzenie sklepu internetowego i to na początku pandemii?

Co sprawiło, że gdy konkurencja dopiero zastanawiała nad wejściem online, eRyby.pl realizowały już kolejne zamówienia?

Jak eRyby.pl radzą sobie z wyzwaniami w logistyce produktów świeżych i utrzymaniem relacji z klientem?

eRyby - rodzinne początki rybnego biznesu

Adam Tubilewicz, Portalspozywczy.pl: Geneza powstania serwisu eRyby.pl jest nierozerwalnie związana z rodzinną firmą MAN, którą założyli pana rodzice. Proszę nam przybliżyć tę historię.

Paweł Niziołek, współtwórca serwisu eRyby.pl: Nasza historia to historia rodziny. Jesteśmy rodzinną firmą, jakich w Polsce są tysiące. W naszej historii nie ma spektakularnych, filmowych zwrotów akcji, dopiero eRyby.pl przynoszą „trzęsienie ziemi”. Początki PPH MAN sięgają lat 90-tych, kiedy to moi rodzice – Anna i Marek Niziołek rozpoczęli działalność w branży rybnej. Najpierw rodzice zajmowali się typowo handlem rybami, a krótko później powstała pierwsza niewielka przetwórnia w Kwidzynie.

Biznes rósł, a wraz z nim rosła konieczność posiadania większej przetwórni. Niedaleko Kwidzyna został otwarty dużo większy obiekt, który z biegiem lat był rozbudowywany i przystosowywany do aktualnych wymagań. Jak w każdym biznesie - były lata lepsze i gorsze. Prawdopodobnie nie ma firmy, której nie dotknął jakiś kryzys w jej historii, szczególnie w tak długiej perspektywie czasowej. Firma rodziców od ponad 30 lat nieprzerwanie prowadzi działalność w branży rybnej. Podziwiam rodziców za ich upór i wytrwałość. Nigdy się nie poddali nawet gdy było ciężko.

Ze świata IT do branży rybnej

Kiedy pojawił się pomysł na internetową sprzedaż ryb?

Pandemia sprawiła, że nad firmą zebrały się ciemne chmury. Wraz z Martyną Niziołek (moją siostrą), postanowiliśmy wesprzeć rodziców i wspólnie zawalczyć o rodzinny biznes. Nigdy nie planowaliśmy wiązać się z branżą rybną. Od zawsze działałem w branży IT, Martyna również rozwijała się w nowych technologiach. Dzisiaj żartobliwie mówię, że "przeznaczenia nie oszukasz”. I tak z dnia na dzień przeszliśmy do branży rybnej. Okazuje się, że świat IT można skutecznie połączyć nawet z przetwórstwem rybnym. Pomogło nam w tym nasze świeże spojrzenie na biznes i innowacyjne pomysły.

Rodzice od zawsze wspierali nas we wszystkich naszych biznesowych pomysłach i działaniach. Zaszczepili w nas przedsiębiorczość. Teraz możemy się im za to odwdzięczyć. Po ponad roku rozwijania eRyby.pl wiemy, że było warto i nad firmą ponownie zaświeciło słońce.

Rybami w pandemię

Jak wyglądały początki serwisu eRyby.pl?

W połowie marca 2020 został wprowadzony w Polsce pierwszy lockdown. Na początku kwietnia już wystartowaliśmy ze sklepem eRyby.pl. W bardzo krótkim czasie wykonaliśmy kolosalną pracę. Udało nam się perfekcyjnie wyczuć moment i złapać "e-commerce’ową falę".

Gdy konkurencja dopiero zastanawiała nad wejściem online, my realizowaliśmy już kolejne zamówienia i rozwijaliśmy logistykę oraz ofertę. Cel mamy jeden - chcemy sprawić, że gdy ktokolwiek w Polsce pomyśli o produktach rybnych - od razu pomyśli o eRyby.pl.

Jakie były główne wyzwania, z jakimi musieliście się zmierzyć?

Droga, którą musieliśmy przejść była długa i kręta. E-commerce polega na ciągłym testowaniu i poszukiwaniu nowych rozwiązań. To, gdzie jesteśmy teraz, jest efektem dosłownie setek testów związanych z marketingiem, cenami, ofertą produktową i rozwiązaniami logistycznymi.

Jakie są największe wyzwania w sprzedaży ryb w kanale online? Jak w dobie drożejącej żywności konkurować stawiając na jakość? Jak przebiegają rozmowy z potencjalnymi inwestorami eRyby.pl?

