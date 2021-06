eRyby.pl szukają inwestora

- Poszukujemy inwestora, który wesprze projekt nie tylko kapitałowo, ale również pomoże nam rozwinąć dystrybucję oraz wejść na rynki zagraniczne - mówi Paweł Niziołek, współtwórca eRyby.pl.

Paweł Niziołek, współtwórca eRyby.pl podsumował rok działalności e-sklepu. fot. mat. własne

Paweł Niziołek, współtwórca eRyby.pl, podsumowuje rok działalności e-sklepu eRyby.pl

- Pandemia otworzyła nowe drzwi naszej rodzinnej firmie PPH MAN, która od 30 lat produkuje ryby wędzone i marynowane. Wspólnie z moją siostrą Martyną Niziołek dołączyliśmy do firmy rodziców dopiero rok temu i udało się nam zrobić małą rewolucję - mówi.

- Wraz z Martyną nie byliśmy wcześniej związani z branżą rybną i mamy całkowicie inne spojrzenie na ten biznes. Gdy ktoś spędził w branży rybnej długie lata, może mieć nieco zakrzywioną optykę i nie zauważać szans, które są możliwe do wykorzystania. Nasze doświadczenie zbierane przez kilkanaście lat w branży IT przekuliśmy na efekty w eRyby.pl. Jak się okazuje - nawet ryby można z powodzeniem sprzedawać przez internet. Wymaga to jednak ogromu pracy - dodaje.

Niziołek dodaje, że ostatni rok to ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań marketingowych, sprzedażowych i logistycznych, oczywiście wszystko pod kątem zwiększania sprzedaży online.

eRyby.pl podsumowują sprzedaż

Współtwórca eRyby.pl przyznaje, że na razie ciężko jest chwalić się spektakularnym sukcesem, jednak jest zadowolony z dotychczasowych wyników.

- W ciągu 13 miesięcy od startu eRyby.pl zrealizowaliśmy ponad 27 tys. zamówień detalicznych o łącznej wartości blisko 3,5 mln złotych. Warto wspomnieć, że bazowaliśmy na zaledwie kilkunastu własnych produktach. Cały czas pracujemy nad nowymi produktami i rozszerzamy ofertę również o produkty partnerów - mówi.

Niziołek przekonuje, że dotychczasowy wynik to zaledwie wierzchołek góry lodowej.

- Zobaczyliśmy, jak chłonny może być rynek i jak bardzo klienci spragnieni są jakościowych produktów prosto z rodzinnej przetwórni. Rynek e-grocery rozwija się bardzo dynamicznie i naturalnie my również nie zwalniamy tempa. Chcemy utrzymać się na pozycji lidera w segmencie sprzedaży produktów rybnych kanałem online - mówi.

Jak handlować rybami w e-commerce?

Współtwórca eRyby.pl wskazuje, że działając w modelu sprzedaży hurtowej B2B informacja zwrotna o produktach często jest ograniczona.

- Podczas, gdy realizujemy zamówienia bezpośrednio dla tysięcy klientów indywidualnych - każdy z nich ma głos i każdy z nich jest bardzo ważny. Klient chce czuć się zaopiekowany i oto dbamy. Nasi klienci cenią sobie nasz krótki łańcuch dostaw: od producenta prosto do drzwi klienta. Wiemy, że nie jesteśmy w stanie konkurować ceną, ale możemy konkurować jakością i świeżością naszych produktów i na to kładziemy największy nacisk - wskazuje.

eRyby szukają inwestora

Paweł Niziołek nie ukrywa, że eRyby.pl poszukują inwestora.

- Mamy ściśle określone cele, które chcemy osiągnąć w tym roku. Znamy również nasze ograniczenia i problemy do rozwiązania. Poszukujemy inwestora, który wesprze projekt nie tylko kapitałowo, ale również pomoże nam rozwinąć dystrybucję oraz wejść na rynki zagraniczne. Jesteśmy gotowi do rozmów - podsumowuje.