Tar Heel Capital Pathfinder dostrzegł potencjał rybnego e-commerce

Portside, platforma e-commerce oferująca klientom z całej Polski dostęp do ryb i owoców morza sprowadzanych z portów w Europie, pozyskała 1 mln złotych na rozwój w obszarze B2C i B2B. W spółkę zainwestował fundusz Tar Heel Capital Pathfinder.

Autor: PP

Data: 25-06-2021, 12:45

Portside to platforma e-commerce oferująca klientom z całej Polski dostęp do ryb i owoców morza sprowadzanych z portów w Europie

- Portside to miejsce, które zrodziło się z pasji do zdrowego i pysznego jedzenia. Dostrzegliśmy lukę na polskim rynku: dostępny na nim asortyment świeżych ryb wysokiej jakości jest wybrakowany. Produkty sprzedawane przez sklepy rybne często pochodzą z farm rybnych lub są zamrażane, przez co tracą swoje właściwości smakowe. Klienci poszukują towaru zdecydowanie lepszej jakości. - mówi Łukasz Kwaśniewski, współzałożyciel Portside.

Portside - biznes z gastronomicznym zapleczem

Za Portside stoją przedsiębiorcy silnie związani z rynkiem gastronomicznym. Łukasz Kwaśniewski od 2016 roku prowadzi znajdującą się w Hali Koszyki restaurację Port Royal Fish & Oyster Bar, której druga odsłona otworzy się wkrótce w Browarach Warszawskich. Drugi ze współzałożycieli, Łukasz Kozłowski od 8 lat zajmuje się dostawami produktów pochodzących z mórz i oceanów całego świata do najlepszych restauracji w Polsce. W rozwoju Portside wspiera ich Tomasz Woźniak, menedżer z doświadczeniem w budowaniu spółek technologicznych, w szczególności w branży FoodTech, który dołączył do zespołu jako co-founder i COO.

- Bezpośrednim impulsem do stworzenia platformy był lockdown. Zamknięcie restauracji spowodowało, że postanowiliśmy zrealizować pomysł, który krążył nam po głowach już wcześniej - dodaje Łukasz Kwaśniewski.

Portside - platforma dla klientów indywidualnych i restauracji

Platforma kieruje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i restauracji. Działa zgodnie z filozofią zero waste i stawia na współpracę z zaufanymi rybakami oraz najlepszymi hodowlami, dbającymi o zachowanie zasad ekologii i zrównoważony, odpowiedzialny połów.

- Nasze ryby i owoce morza dostarczane są do Polski bezpośrednio z targów rybnych m.in. we Włoszech i Niemczech. Wybieramy najwyższej jakości produkty z topowych łowisk morskich i śródlądowych, od najlepszych producentów. - podkreśla Łukasz Kozłowski.

Produkty można zamówić do dowolnego miejsca w Polsce: dostarczane są przez kurierów, którzy przewożą je w specjalnych, schłodzonych opakowaniach. Mieszkańcy Warszawy mogą ponadto skorzystać z opcji odbioru osobistego w jednym z punktów zlokalizowanych na Wilanowie, Powiślu, w Centrum i na Żoliborzu. Wkrótce będą do nich dochodzić kolejne, również w innych dużych miastach w Polsce.

- Połączenie platformy z ofertą ekspresową i szybką dostawą to kluczowy element naszego rozwoju. Własny import produktów umożliwia pełną kontrolę nad łańcuchem wartości. Z kolei prowadzona przez nas na bieżąco analiza danych pozwala na budowanie oferty dostosowanej do oczekiwań naszych klientów. - tłumaczy Tomasz Woźniak.

Portside - wkrótce lider e-grocery?

Portside.pl wpisuje się w szybko zyskujące na popularności trendy q-grocery i quick commerce. Jeszcze przed pandemią Covid-19 wartość rynku e-grocery szacowana była na 1,2 mld zł i według prognoz miała wzrosnąć do 2,8 mld zł w 2023 r. Wydarzenia 2020 roku spowodowały gwałtowne przyspieszenie rozwoju całej branży e-commerce. W Polsce jednym z najszybciej rosnących jej segmentów jest rynek sklepów oferujących artykuły spożywcze, który zanotował wzrost transakcji aż o 158% wobec roku poprzedniego.

- Zespół założycielski Portside świetnie wyczuwa sprzyjające trendy rynkowe. Już pierwsze miesiące działalności pokazały, że spółka jest zdolna do szybkiego skalowania. Dzięki dalszemu poszerzeniu oferty produktowej oraz utworzeniu sieci pickup-pointów platforma ma szansę wkrótce osiągnąć pozycję nowego lidera rynku e-grocery w segmencie premium ryb i owoców morza w Polsce. - komentuje Kamil Moczulski, dyrektor inwestycyjny w Tar Heel Capital Pathfinder, wspierający rozwój Portside.