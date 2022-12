Ile teraz kosztuje karp w popularnych sieciach handlowych i jakie inne ryby znajdziemy w przedświątecznych ofertach dyskontów? Ile kosztują w grudniu dorsze, pstrągi, mintaje i inne ryby na święta Bożego Narodzenia? Zobacz ceny.

Ile zapłacimy za świąteczne ryby w sieciach handlowych? | fot. Shutterstock

Do świąt Bożego Narodzenia coraz mniej czasu, tak samo zresztą jak i na przygotowania do nich. A skoro Boże Narodzenie, to także wigilia, czyli wieczerza, podczas której na stołach będą królowały ryby, pierogi, barszcz wigilijny oraz świąteczne wypieki. Ile teraz kosztują ryby i ile musimy zapłacić za świąteczne karpie, dorsze, pstrągi, mintaje, miruny, dorady i mintaje w sieciach handlowych? Sprawdziliśmy.

Ceny na święta 2022: Aktualne ceny karpia w sklepach

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Lidl karp, płat ze skórą 4,99 zł/100 g 12-14.12 Kaufland karp świeży tusza 4,79 zł/100 g 8-14.12 Kaufland karp świeży dzwonko 4,89 zł/100 g 8-14.12 Kaufland karp świeży płat 4,99 zł/100 g 8-14.12 Kaufland karp wędzony na gorąco dzwonko 3,49 zł/100 g 8-14.12 Kaufland karp świeży filet nacinany 6,99 zł/100 g 8-14.12 Dino filet z karpia 69,99 zł/kg 7-13.12 Aldi karp 5,99 zł/100 g 12-18.12

Ceny na święta 2022: Aktualne ceny ryb w sklepach

Ceny ryb w sklepach na święta - Lidl:

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Lidl mintaj, polędwica 4,69 zł/100 g 12-14.12 Lidl karmazyn, tusza 2,99 zł/100 g 12-14.12 Lidl łosoś pacyficzny, filet ze skórą 6,49 zł/100 g 12-14.12 Lidl mintaj, filet bez skóry 4,29 zł/100 g 12-14.12 Lidl dorsz czarny, polędwica cała 5,69 zł/100 g 12-14.12 Lidl pstrąg tęczowy patroszony, cały 3,20 zł/100 g 12-14.12 Lidl amur świeży, filet nacinany ze skórą 4,99 zł/100 g 12-14.12 Lidl halibut wędzony niebieski w plastrach 19,99 zł/150 g od poniedziałku 12.12 Lidl łosoś atlantycki, patroszony 4,49 zł/100 g od poniedziałku 12.12 Lidl filety śledziowe wiejskie, XXL 13,95 zł/900 g od poniedziałku 12.12 Lidl filet z mintaja, XXL 34,99 zł/1 kg od poniedziałku 12.12 Lidl ryba po grecku 6,69 zł/500 g od poniedziałku 12.12 Lidl filety śledziowe w sosie 4,69 zł/300 g 12-31.12 Lidl filety śledziowe wiejskie 9,52 zł/600 g 12-31.12 Lidl filety śledziowe w oleju roślinnym a la matjas 3,45/250 g 12-31.12

Ceny ryb w sklepach na święta - Biedronka:

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Biedronka filet ze śledzia atlantyckiego ze skórą 2,39 zł/100 g 8-14.12 Biedronka świeży pstrąg tęczowy, patroszony 3,29 zł/100 g 8-14.12 Biedronka morszczuk Kapski polędwica 5,99 zł/100 g 8-14.12 Biedronka filet z mintaja bez skóry 4,29 zł/100 g 8-14.12 Biedronka łosoś norweski wędzony tradycyjnie 19,99 zł/200 g 8-14.12 Biedronka filety śledziowe a la matjas 13,99 zł/750 g 8-14.12 Biedronka duża rybka Lisner makrela opiekana 6,99 zł/200 g 8-14.12 Biedronka dorsz czarny filet bez skóry 17,99 zł/475 g 8-14.12

Ceny ryb w sklepach na święta - Kaufland:

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Kaufland halibut wędzony w kawałkach 5,49 zł/100 g 24.11-24.12 Kaufland halibut steki 24,99 zł/425 g 24.11-24.12 Kaufland łosoś wędzony w plastrach 19,90 zł/200 g 24.11-24.12 Kaufland polędwica z łososia 16,99 zł/150 g 24.11-24.12 Kaufland filet z suma wędzonego 6,49 zł/100 g 24.11-24.12 Kaufland carpaccio z łososia 14,99 zł/125 g 24.11-24.12 Kaufland śledzie marynarskie 13,99 zł/600 g 24.11-24.12 Kaufland dziki łosoś wędzony 14,99 zł/ 100 g 24.11-24.12 Kaufland filety śledziowe z żurawiną 2,49 zł/100 g 24.11-24.12 Kaufland roladki z łososia z ananasem lub śliwką 10,99 zł/100 g 24.11-24.12 Kaufland dorsz atlantycki polędwica 7,99 zł/100 g 8-14.12 Kaufland miruna nowozelandzka filet bez skóry 5,59 zł/100 g 8-14.12 Kaufland filety śledziowe marynowane 1,69 zł/100 g 8-14.12 Kaufland łosoś atlantycki XXL filet ze skórą 6,59 zł/100 g 8-14.12 Kaufland plastry łososiowe wędzone 8,99 zł/100 g 8-14.12 Kaufland ryba po grecku 9,89 zł/500 g 8-14.12

Ceny ryb w sklepach na święta - Auchan:

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Auchan filety śledziowe lekko solone 15,95 zł/opak. 8-14.12 Auchan śledź wędzony na gorąco 15,99 zł/kg 8-14.12 Auchan filet śledzia wędzonego na zimno 21,99 zł/kg 8-14.12 Auchan śledź solony dalekomorski 11,99 zł/kg 8-14.12 Auchan wiejskie filety śledziowe z cebulą 15,99 zł/600/300 g 8-14.12 Auchan filety śledziowe marynowane XXL 16,89 zł/900 g 8-14.12 Auchan śledź atlantycki 7,48 zł/280/90 g 8-14.12 Auchan moskaliki delikatesowe 8,99 zł/500 g 8-14.12 Auchan pstrąg patroszony 26,99 zł/kg 8-14.12 Auchan dorsz czarny polędwica 43,99 zł/kg 8-14.12 Auchan dorsz norweski filet 54,99 zł/kg 8-14.12 Auchan halibut wędzony 53,99 zł/kg 8-14.12 Auchan dorsz czarny wędzony 26,99 zł/kg 8-14.12 Auchan zębacz wędzony na gorąco 34,99 zł/kg 8-14.12 Auchan filet z mintaja 17,49 zł/kg 8-14.12

Ceny ryb w sklepach na święta - Dino:

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Dino filet z miruny patagońskiej 29,99 zł/1263 g 7-13.12 Dino filet z karpia 69,99 zł/kg 7-13.12 Dino filety śledziowe a la matjas 4,49 zł/250 g 7-13.12 Dino filety śledziowe wiejskie 13,99 zł/600 g 7-13.12

Ceny ryb w sklepach na święta - Netto:

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Netto makrela wędzona 2,39 zł/100 g 8-14.12 Netto pstrąg tęczowy patroszony 3,29 zł/100 g 8-14.12 Netto pstrąg tęczowy wędzony 3,99 zł/100 g 8-14.12 Netto filety śledziowe w oleju a'la matjas 4,89 zł/250 g 8-14.12 Netto filety śledziowe kołobrzeskie 13,99 zł/800/540 g 8-14.12 Netto łosoś atlantycki 5,99 zł/100 g 8-10.12 Netto łosoś wędzony na zimno 24,99 zł/150 g 8-24.12 Netto łosoś wędzony na gorąco 16,99 zł/125 g 8-24.12 Netto łosoś norweski świeży 15,99 zł/150 g 8-24.12 Netto halibut niebieski steki 5,49 zł/100 g 8-24.12 Netto tuńczyk Connoisseur 5,49 zł/100 g 8-24.12 Netto śledź atlantycki Lisner 8,49 zł/280 g 8-24.12 Netto śledzie od Serca 8,69 zł/300 g 8-24.12 Netto łosoś norweski wędzony na zimno plastry 8,99 zł/50 g 8-24.12 Netto filety śledziowe a'la matjas 8,99 zł/220 g 8-24.12 Netto śledź atlantycki filety w sosie grzybowym 15,99 zł/500 g 8-24.12

Ceny ryb w sklepach na święta - Carrefour:

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Carrefour łosoś norweski 18,79 zł/100 g 6-24.12 Carrefour polędwica z łososia wędzona na zimno 16,99 zł/125 g 6-24.12 Carrefour dorada królewska patroszona 3,60 zł/100 g 6-24.12 Carrefour polędwica z tuńczyka 8,49 zł/100 g 6-24.12

Ceny ryb w sklepach na święta - Aldi:

Sieć Nazwa produktu Cena Data obowiązywania Aldi karmazyn wędzony 3,49 zł/100 g 12-18.12 Aldi filet szczupak 19,99 zł/450 g 12-18.12 Aldi polędwica z mintaja 16,99 zł/450 g 12-18.12 Aldi halibut grenlandzki 19,99 zł/360 g 12-18.12

