Hiszpania: Pierwsza komercyjna ferma ośmiornic w ogniu krytyki

W Hiszpanii trwa debata związana z pierwszą na świecie komercyjną fermą ośmiornic przeznaczonych do konsumpcji. Organizacja CIWF wystosowała pismo do rządu hiszpańskiego, w którym wzywa do zakazu przemysłowej produkcji ośmiornic.

Autor: PAP

Data: 27-12-2021, 15:53

W Hiszpani powstaje ferma ośmiornic /fot. Unsplash

Tymczasem ekolodzy z organizacji ochrony dobrostanu zwierząt oraz liczni naukowcy wskazują, że ośmiornice są "wyjątkowo wrażliwe i inteligentne", najbardziej ze wszystkich zwierząt morskich po delfinie, i nie powinny być chowane przemysłowo w celach konsumpcyjnych.

Międzynarodowa organizacja działająca na rzecz poprawy losu zwierząt hodowlanych Compassion in World Farming (CIWF) wystosowała pismo do rządu hiszpańskiego, w którym wzywa do zakazu przemysłowej produkcji ośmiornic.

Dr Elena Lara z CIWF podkreśliła, że są to "stworzenia zadziwiająco rozwinięte i dociekliwe", "odczuwające ból i emocje", a hodowanie ich w sterylnych zbiornikach bez stymulacji poznawczej przyczyni się do ich fatalnego dobrostanu".

Wrażliwe ośmiornice

Według BBC ponad 300 badań naukowych wykazało, że ośmiornice są zwierzętami wrażliwymi, mogącymi odczuwać radość i przyjemność, ale także ból i cierpienie psychiczne, podobnie jak ssaki. Cechuje je duża ciekawość i szybko się uczą, a ich inteligencja została potwierdzona wieloma naukowymi eksperymentami. Do tej pory uważano, że nie nadają się do hodowli przemysłowej, gdyż jako samotniki o terytorialnym instynkcie nie przystosowują się do życia grupowego w zbiornikach czy innych kadziach.

Zdaniem ekspertów warunki hodowli przemysłowej narażą te zwierzęta na życie w cierpieniu. W debacie przewija się pytanie, czy jest etyczne konsumowanie takich ośmiornic.

Rośnie popyt na mięczaki

Popyt na mięczaki, w tym ośmiornice rośnie na całym świecie, także w krajach, gdzie wcześniej nie było kultury ich jedzenia, np. w Polsce. Każdego roku poławia się 350 tys. ton tych głowonogów zarówno metodami tradycyjnymi, jak i przemysłowymi - na pełnym morzu, za pomocą włoków. Według firmy Nueva Pescanova planowane produkowanie ponad 3 tys. ton rocznie przyczyni się do zmniejszenia połowu ośmiornic żyjących dziko. Firma nie chce ujawnić metod hodowania ośmiornic, sposobu ich odżywiania ani uboju - podała BBC.