Ile jest wart polski rynek e-handlu rybami?

Choć polski rynek e-commerce wart jest już 76 mld zł, zakupy spożywcze stanowią zaledwie 2,5 mld zł z tej sumy. Z kolei wartość rynku produktów rybnych w segmencie e-grocery to 83 mln zł.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 29-06-2021, 10:21

Jaka jest wartość rynku produktów rybnych w Polsce?

Rynek handlu detalicznego produktami spożywczymi w Polsce wart jest 295 mld zł. Rynek produktów rybnych odpowiada za 9,8 mld zł, co stanowi 3,3 proc. całego rynku spożywczego.

Wartość rynku e-commerce w Polsce to 76 mld zł, z czego e-grocery to 2,5 mld zł. Wartość rynku produktów rybnych w segmencie e-grocery to 83 mln zł.

Powyższe dane pochodzą z następujących źródeł: Raport "Wpływ światowej pandemii koronawirusa na branżę ryb i owoców morza 2020. Opracowanie: Biuro Strategii i Analiz Międzynarodowych PKO BP; Handel internetowy w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025. Opracowanie: PMR; Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2020. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2020-2025. Opracowanie PMR; Nowy świat e-commerce. Raport z polskich sklepów internetowych Shoper. Opracowanie: Shoper.pl

Paweł Niziołek, współtwórca serwisu eRyby.pl szacuje, że rynek produktów rybnych sprzedawanych online ma wartość 83 mln zł.

- eRyby.pl zapełniają dopiero 4 proc. oszacowanego rynku rybnego w e-grocery. Mamy duży potencjał i miejsce do dalszych wzrostów. Wzbudziliśmy również zainteresowanie pierwszych inwestorów.

Nad naszą konkurencją mamy jedną przewagę. Jesteśmy producentem praktycznie wszystkich produktów, które można zakupić w naszym sklepie eRyby.pl - komentuje.

eRyby.pl szukają inwestora - internetowy sklep z rybami produkowanymi przez firmę PPH Man w ciągu 13 miesięcy od startu zrealizował ponad 27 tys. zamówień detalicznych o łącznej wartości blisko 3,5 mln złotych. eRyby poszukują inwestora, który wesprze projekt nie tylko kapitałowo, ale również pomoże firmie rozwinąć dystrybucję oraz wejść na rynki zagraniczne.