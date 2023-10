Ile pstrąga produkują polscy hodowcy, a ile tej ryby importujemy? [WYWIAD]

Pomimo tego, że wskaźnik produkcji ryb w Polsce rośnie, a spożycia nie, hodowcy nie skarżą się na brak rynku zbytu – podkreślił w rozmowie z nami Ziemowit Pirtań ze Stowarzyszenia Producentów Ryb Łososiowatych. Jak sytuacja wyglądała podczas pandemii? Ile procent akwakultury Polska aktualnie eksportuje?

Jak pandemia Covid wpłynęła na rynki zbytu polskiego pstrąga?; fot. shutterstock/Jozef Sowa

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Zależność pomiędzy wskaźnikiem produkcji ryb w Polsce, a ich spożyciem to dość ciekawy kazus, dlatego cofnijmy się do początku intensywnego rozwoju produkcji pstrąga w Polsce, czyli do lat 90-tych – zaznaczył Pirtań. Wtedy to ok. połowę produkcji pstrąga musieliśmy eksportować na rynek niemiecki, głównie w postaci fileta wędzonego w vacum. Można powiedzieć w dużym uproszczeniu, że byliśmy wtedy mocno uzależnieni od rynku niemieckiego.