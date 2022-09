Jak Polacy jedzą łososia? "Zachowania nie idą w parze z preferencjami"

Autor: op. AT

Data: 22-09-2022, 11:31

Polacy, pytani o to, jakiego łososia jadają najczęściej, w większości wskazują rybę hodowlaną niż dziką. Jednak zapytani o to, czy woleliby kupować łososia dzikiego czy hodowlanego chętniej wybieraliby łososia dzikiego.

Dlaczego Polacy chętniej wybierają łososia hodowlanego? fot. pexels

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Jak dużo łososia jedzą Polacy?

Łosoś to ryba dobrze znana zarówno polskim przetwórcom, jak i konsumentom. Na polskim rynku obecny jest głównie łosoś hodowlany, jednak coraz częściej pojawia się także łosoś dziki, poławiany gospodarczo na dużą skalę.

Z grilla, smażony, wędzony, kawior, sushi, z puszki czy jako pasta – to najbardziej znane sposoby serwowania tej ryby. W 2021 r. w Polsce konsumpcja łososia wyniosła 0,6 kg na osobę, przy całkowitym spożyciu 14 kg ryb per capita. W ostatniej dekadzie spożycie łososia przez Polaków w poszczególnych latach wahało się między 0,5 kg a 1 kg na osobę rocznie. Fluktuacja ta może wynikać z różnic w cenie oraz dostępności produktów na rynku. Natomiast w Niemczech, gdzie całkowite spożycie ryb i owoców morza jest porównywalne z Polską, to właśnie łosoś był najczęściej spożywaną rybą. Jej największymi smakoszami pozostają niedźwiedzie grizzly. Przedstawiciel tego gatunku potrafi zjeść nawet 70 kg łososia w jeden dzień.