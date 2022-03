Jurassic Salmon. Unikalna polska hodowla łososia szuka inwestora

Jeśli uda nam się pozyskać inwestora, pozyska on cenną wiedze i doświadczenie, jakiego nie ma nikt na świecie. Otrzyma polską markę i bardzo stabilny zespół ambitnych ludzi. Czasu mamy niestety niewiele - mówi nam Tomasz Karapuda, prezes spółki Jurassic Salmon.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 22-03-2022, 14:17

Tomasz Karapuda, prezes spółki Jurassic Salmon przyznaje, że spółka ma niewiele czasu na znalezienie inwestora. fot. mat. pras.

Jurassic Salmon to unikalna w skali światowej hodowla ekologicznego łososia w cyklu zamkniętym.

Spółce udało się wejść do kilku sieci handlowych z marką Łosoś Jurajski.

Przyszłość Jurassic Salmon jest niepewna. Spółka poszukuje inwestora, który doceni innowacyjny charakter projektu.

O teraźniejszości i przyszłości hodowli łososia jurajskiego rozmawiamy z prezesem spółki Jurassic Salmon, Tomaszem Karapudą.

Jurassic Salmon o pandemii i wejściu do nowych sieci

Tomasz Karapuda, prezes spółki Jurassic Salmon mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że pandemia nie zaszkodziła firmie.

- Wręcz przeciwnie, naszą rybę można spotkać w innych sieciach handlowych niż w tych, do których już się przyzwyczailiśmy, jak Auchan czy Makro, gdzie możemy kupić łososia głownie w postaci ultraświeżej. Kluczowym jednak było stworzenie linii produktów wędzonych oraz konserwowych z łososia jurajskiego i to się udało dzięki ambitnej postawie firmy Contimax z Bochni - dodaje.

Gdzie kupić łososia jurajskiego z Jurassic Salmon?

Dzisiaj produkty Jurassic Salmon można znaleźć także w sieci Netto, Kaufland, Aldi czy Lidl.

- Niestety, na większa ekspansję nie możemy sobie pozwolić z uwagi na ograniczenia natury produkcyjnej. Z drugiej strony chcemy zachować wysoką jakość produktów, do których już przyzwyczailiśmy naszych klientow. A jak wiemy nie zawsze ilość to odpowiednia jakość - mówi Karapuda.

Nasz rozmówca przyznaje, że obecnie największym wyzwaniem dla hodowli są niezmiennie rosnące koszty.

- Są to nie tylko stałe koszty utrzymania zakładu, ale także rosnące koszty ze strony dostawców karmy czy opakowań. Wzrost ten wydaje się nie mieć końca i jest to bardzo niepokojące na przyszłość - mówi.



Jurassic Salmon o współpracy z Contimax SA

Prezes spółki Jurassic Salmon przyznaje, że za twórców marki Łosoś Jurajski uważa sieci Auchan, Makro i firmę Contimax.

- Właśnie dzięki firmie z Bochni słynne już konserwy ze świeżym naturalnym filetem bez ości czy łosoś wędzony na ciepło i zimno w wielu postaciach w świetnej jakości to ich zasługa. Jako jedyni w tym kraju podeszli do naszej wyjątkowej ryby w sposób bardzo ambitny i przyszłościowy, nie obawiając się wysokiego kosztu zakupu ryby, dzięki czemu nie musiałem się obawiać o odpowiednią jakość finalnej wersji produktu. W ostatnim czasie został także wprowadzony produkt mrożony do sieci Auchan. To także zasługa świetnej współpracy Auchan i Contimax - dodaje Karapuda.

Jurassic Salmon szuka inwestora

Nasz rozmówca przyznaje, że poszukiwanie inwestora dla Jurassic Salmon to temat rzeka.

- Zainteresowanie taką formą prowadzenia działalności jest naprawdę duże. Każdy podmiot, z którym rozmawiamy doskonale zdaje sobie sprawę, że tego rodzaju technologia, czyli zrównoważona hodowla, działająca zupełnie niezależnie od uwarunkowań środowiskowych to absolutna przyszłość. Bardzo upraszczając, wystarczy troszkę ziemi, wody i można robić to co my. Oczywiście trzeba mieć do tego odpowiednią technologię i know-how - dodaje.

Tomasz Karapuda wskazuje, że choć firm produkujących w technologii typu RAS na świecie jest coraz więcej, wszystko idealnie wychodzi w obliczeniach w Excelu czy na czysto teoretycznych projekcjach.

- Schody zaczynają się tam, gdzie do obliczeń wchodzi biologia i niełatwa w opanowaniu technologia. Brakuje wiedzy, praktyki i doświadczenia, które to Jurassic Salmon buduje od ponad 8 lat. Z jednej strony to miłe - być pionierem, ale z drugiej strony trzeba obronić się na końcu ekonomicznie i to w gruncie rzeczy jest najważniejsze - dodaje.

Największa taka komercyjna hodowla łososia na świecie

Karapida przyznaje, że projektu Jurassic Salmon nie da się traktować jak "gotowca".

- Z doświadczenia, jakie posiadam po rozmowach z potencjalnymi zainteresowanymi, widzę, że każdy chce mieć tak zwanego gotowca, czyli coś, co działa na zasadzie start-stop i wyskakuje gotowa ryba. Tak niestety nie jest i nigdy nie będzie. Wiedzy z życia ryby pod dachem trzeba się uczyć każdego dnia, obserwować, być cierpliwym, uważnym i szybko reagować w razie zagrożenia. To nie jest łatwe i z pewnością nigdy takie nie będzie. Na dzisiaj wiem jedno: Jurassic Salmon wprowadza do sprzedaży już 24 partie łososia jurajskiego i udowadnia każdego dnia, ze łososia hodowlanego wcale nie trzeba szczepić ani faszerować chemią. Proszę o wskazanie, kto na świecie komercyjnie wprowadził więcej partii z hodowli typu RAS od nas i robi to każdego tygodnia? Jesteśmy dumni z wiedzy, jaką już posiadamy, ale na dzisiaj potrzebujemy konkretnego rozwiązania czy inwestora, aby tę technologie dalej rozszerzać, implementować bardziej nowoczesne możliwości optymalizacji naszej produkcji. Jestem elastyczny i otwarty jeśli chodzi o warunki współpracy - mówi.

Co dalej z Jurassic Salmon?

Karapuda przyznaje, że Jurassic Salmon jest w skomplikowanej sytuacji prawnej i finansowej.

- Poszukujemy kogoś, kto potrafi zaufać, dać szanse i wspólnie otworzyć kolejny rozdział w naszej firmie. Od trzech lata moja firma przechodzi przez trudny czas, nie tylko pod względem budowania stabilnej marki i jakości produktu, ale tez pod względem stricte prawnym. Życie uczy, ze nie ma rzeczy niemożliwych - przyznaje.

Co zyska ewentualny inwestor chcący zaangażować się w produkcję Łososia Jurajskiego?

- Jeśli uda nam się pozyskać inwestora, a bardzo w to wierzę, to z naszej strony pozyska on bardzo cenną wiedze i nasze doświadczenie, jakiego nie ma nikt na świecie. Otrzyma polską markę i bardzo stabilny zespół ambitnych ludzi. Chęci mamy ogromne, ale czy to wystarczy? Czasu mamy niestety niewiele. Bardzo liczę na to i wierze, że się uda. Udawało się nam przez te wszystkie lata pokonywać nie takie wyzwania. Ale fakt jest taki, że firma w tej chwili próbuje pokonać największe z tych wyzwań. Nie chciałbym, aby za jakiś czas moc nas tylko wspominać - podsumowuje Tomasz Karapuda.