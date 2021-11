Kampania: karp rybą na cały rok

Kolejna edycja kampanii promującej karpia ma zachęcić do całorocznej konsumpcji tej ryby. Ma ona bowiem "wybitne" walory zdrowotne i smakowe - przekonywał prezes Organizacji Producentów Polski Karp Paweł Wielgosz.

Data: 16-11-2021, 14:33

Obecnie 95 proc. sprzedaży karpia przypada na okres Świąt Bożego Narodzenia. Jest to ryba, która jest tradycyjnym daniem wigilijnym. Karp na ziemiach polskich hodowany jest od 800 lat. Polska jest potentatem w produkcji karpi dostarczając - przede wszystkim na rodzimy rynek - ok. 20 tys. ton tej ryby.

"W kampanii chodzi o to by przekonać konsumentów, że karp może być spożywany w różnej formie i przez cały rok, jest to korzystne dla odbiorców jak i dla producentów - tłumaczył Wielgosz na wtorkowej konferencji prasowej.