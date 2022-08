KE proponuje limity połowów na Bałtyku

Autor: PAP

Data: 23-08-2022, 16:16

Komisja Europejska przyjęła we wtorek projekt dotyczący uprawnień do połowów na 2023 rok na Morzu Bałtyckim. Proponuje zwiększenie uprawnień do połowów śledzia ze stada centralnego i gładzicy, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych uprawnień połowów łososia oraz przyłowów dorsza, a także śledzia ze stada zachodniego

KE proponuje limity połowów na Bałtyku /fot. PTWP

Nowe limity połowowe na Bałtyku

Na podstawie propozycji KE kraje unijne określą limity połowów najważniejszych gatunków ryb.

KE proponuje zwiększenie uprawnień do połowów śledzia ze stada centralnego i gładzicy, przy jednoczesnym utrzymaniu obecnych uprawnień połowów łososia oraz przyłowów dorsza, a także śledzia ze stada zachodniego. Proponuje również zmniejszenie uprawnień do połowów dla czterech pozostałych stad ryb, aby umożliwić ich odbudowę m.in. szprota.