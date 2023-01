Mięso

Kwasy omega-3 mogą chronić nerki

Autor: PAP

Data: 23-01-2023, 08:19

Pochodzące z morskich organizmów kwasy omega-3 mogą zmniejszać ryzyko przewlekłej choroby nerek. Podobnego związku naukowcy nie stwierdzili w przypadku kwasów pochodzących z roślin.

Jak się okazuje, kwasy omega-3 Chronią nie tylko mózg, ale i nerki/ fot. Robina Weermeijer on Unsplash

Jak przypominają nauowcy z University of New South Wales, przewlekła choroba nerek dotyka na świecie ok. 700 mln ludzi. Choroba ta może prowadzić do niewydolności i śmierci.

Już badania na zwierzętach wskazywały, że kwasy omega-3 mogą wspierać działanie tego krytycznego dla życia narządu.