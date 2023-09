Polska jest dziś liderem na europejskim rynku przetwórstwa łososia, a pozycja czempiona zawsze niesie ze sobą szereg zagrożeń. Można się było spodziewać, że takie wreszcie nadejdzie - mówi nam Jacek Podgórski, dyrektor Forum Rolnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Jacek Podgórski, dyrektor Forum Rolnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców komentuje temat przygotowywanej zmiany przepisów UE w sprawie łososia. fot. ZPP/shutterstock

Zmiana w prawie UE zagrozi łososiowi z Polski?

Jak pisaliśmy na początku września w tekście: Zmiana w prawie UE zagrozi łososiowi z Polski? Branża protestuje na poziomie grupy eksperckiej przy Komisji Europejskiej prowadzone są prace nad zmianą Rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku dotyczącego przetwórstwa mięsa i ryb.

Główna zmiana dotyczy objęcia regulacją procesu podmrażania/usztywniania (ang. stiffening), który ma zostać ograniczony do 96 godzin.

Ten limit oznacza, że w praktyce niemożliwe będzie dostarczenie towaru poza kraj produkcji. Taka zmiana budzi duży opór branży rybnej, w szczególności firm, które mają największy udział w rynku i eksporcie z Polski. Szczegóły w materiale poniżej:

Polski czempion zagrożony. Czy można było się tego spodziewać?

Jacek Podgórski, dyrektor Forum Rolnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców w rozmowie z Portalem Spożywczym zwraca uwagę, że Polska jest dziś liderem na europejskim rynku przetwórstwa łososia, a pozycja czempiona zawsze niesie ze sobą szereg zagrożeń.

- Można się było spodziewać, że takie wreszcie nadejdzie. W tym przypadku firmy funkcjonujące na terytorium RP mogą stać się ofiarami przepisów o charakterze stricte technicznym, które – trzeba to przyznać – w sprytny sposób doprowadzić mogą do odcięcia krajowych eksporterów od części intratnego zachodnioeuropejskiego rynku - dodaje.

Polski stiffening na celowniku Francuzów

Podgórski nie ma wątpliwości co do rzeczywistych intencji autorów zmiany rozporządzenia.

- Nie należy się jednak spodziewać, że nagle Francuzi czy Belgowie, czyli główni orędownicy zmian w przepisach, wyjdą i powiedzą: tak, chcemy odbić nasze rynki z polskich rąk. To, co „przed" nie ma większego znaczenia – liczy się efekt, a może być on taki, że proces tak zwanego stiffeningu, czyli podmrażania ryb, zostanie ujęty w takie ramy czasowe, że fizycznie przedsiębiorstwa z Polski stracą możliwość prowadzenia wysyłek łososia do Francji czy Belgii, ale nie tylko. W praktyce każda wyprawa poza granice Polski może okazać się tu obarczonym znaczącym ryzykiem wyścigiem z czasem - dodaje.

Dla kogo proces stiffeningu łososia jest problemem?

Ekspert wskazuje, że od lat firmy zajmujące się przetwórstwem łososia w Polsce stosowały proces stiffeningu i nigdy nie stanowiło to problemu.

- Ba, masowe wykorzystanie tej technologii zapewniło nawet naszym firmom pewną przewagę nad konkurencją spoza granic Polski. Sam stiffening pozwala na zachowanie wysokiej jakości i zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa żywności, co zresztą potwierdzają liczne badania. Tu ryzyka nie ma. Często jednak nie o merytoryczne argumenty chodzi, a niestety – takie bywają unijne realia – o to, kto głośniej krzyczy. Nasza konkurencja wydaje się robić to sprawniej, stąd ciągnący się od marca problem - mówi.

Łosoś na celowniku. Kto chce przejąć rynek od polskich firm?

Reasumując, Jacek Podgórski ocenia, że obserwujemy legislacyjną próbę zagrabienia części rynku zagospodarowywanego obecnie przez Polskę przez państwa, które chcą przejąć ten rynek dla siebie.

- Wykorzystują do tego unijnych polityków, którzy prowadzą w tej sprawie stosunkowo skuteczną narrację. Piłeczkę trzeba teraz odbić na tyle skutecznie, aby zniechęcić rynkową konkurencję do podejmowania podobnych działań w przyszłości, bo idę o zakład, że jeśli temat obarczenia stiffeningu 96-godzinnym limitem czasowym upadnie, szybko pojawią się nowe inicjatywy, które będą miały sprawić, że firmy z Polski nie będą miały szans na dostarczanie łososia do choćby francuskich sieci sklepów - dodaje.

Polska branża łososiowa musi twardo bronić swoich interesów

Dyrektor Forum Rolnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców nie ma wątpliwości, że branża musi postawić na twardą i jednoznaczną obronę swoich interesów.

- Jej obowiązkiem jest zaangażowanie polskich władz w rozmowy dotyczące rozporządzenia. Państwo musi prowadzić aktywny lobbing na rzecz krajowej gospodarki. Prowadzą go politycy innych państw – mnie lub bardziej skutecznie, ale jednak prowadzą. My wciąż jesteśmy zbyt mało aktywni na tym polu. Mowa tu o obronie zarówno liczonego w miliardach euro rynku, jak i miejsc pracy – szczególnie na północy Polski. Od szybkiej i zdecydowanej reakcji rządu zależy tu bardzo wiele. Jesteśmy silną gospodarką o znaczącym kapitale ludzkim, z którą inne państwa muszą się liczyć. Czas zacząć sprawnie to wykorzystywać. Szczególnie, że w tym przypadku to po naszej stronie są wszelkie merytoryczne argumenty. Sam sektor powinien zaangażować swoich specjalistów i nadać sprawie odpowiedni rozgłos. To wymaga strategii, zaangażowania i wspólnego działania wielu podmiotów - dodaje.

Europa dwóch prędkości? Francja i nie tylko

W 2021 roku Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował głośny raport, z którego wynika, że Francja utrudnia działalność polskim przedsiębiorcom poprzez praktykę administracyjną, przepisy chroniące krajowy rynek, oraz kampanię oszczerstw skierowaną przeciwko polskim firmom. Pisaliśmy o tym m.in. w tekście: Jak Francuzi utrudniają działalność polskim firmom? (raport)

Zdaniem naszego rozmówcy wiele inicjatyw – choćby właśnie w sektorze produkcji żywności – może nosić pewne zmamiona prób osłabienia polskiej gospodarki, czy innych gospodarek aspirujących.

- Wiele mówi się od lat o tak zwanej Europie dwóch prędkości. To określenie nie wzięło się znikąd. Francuzi protestowali przeciw produkcji foie gras w Polsce – dziś są jednym ze światowych liderów na tym rynku. Gdy w Polsce czasowo zakazano uboju zwierząt na potrzeby wspólnot religijnych, rynek ten szybko rozrósł się w innych państwach UE. Warunki umowy UE-MERCOSUR będę korzystne w największym stopniu dla Niemiec i Francji. Polskie gospodarstwa, w myśl polityki „wyrównywania szans", otrzymują niższe dopłaty bezpośrednie niż bogatsi Niemcy, Francuzi, czy Belgowie. Proszę mnie źle nie zrozumieć – nie uważam, że sektor produkcji żywności nie zyskał na wejściu do UE. Niemniej trzeba walczyć z pewnymi schematami gry rynkowej, która przypadkowo dotyka tych sektorów, w których Polska jest szczególnie silna, a jest silna także w przetwórstwie hodowlanego łososia - podsumowuje.

