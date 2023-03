Mięso

Mrożonkowy potentat zwiększa zyski w Polsce. Co planuje na 2023 rok?

Autor: op. AT

Data: 28-02-2023, 14:22

W 2022 roku marka Frosta w Polsce urosła znacznie szybciej niż rynek mrożonek: +14,8% wolumenowo oraz +26,9% wartościowo. Wzrost wolumenu był szczególnie silny dla dań gotowych (+25%) i produktów rybnych (+15%).

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Frosta podała wyniki finansowe za 2022 rok

Skonsolidowane przychody Frosty AG wyniosły w 2022 roku 579 mln euro, co daje +9,8% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. Oprócz przychodów ze sprzedaży produktów marki Frosta, na ten wynik składają się przychody pochodzące ze sprzedaży produktów dla gastronomii, który to rynek odradza się po kryzysie związanym z pandemią. Natomiast działalność Frosty AG na rzecz marek własnych i production partnering znacznie straciła na znaczeniu.

Roczny zysk netto Frosty AG spadł w 2022 r. do 24,3 mln euro w porównaniu z 28,6 mln euro w roku poprzednim, a jest to bezpośredni, opóźniony efekt wzrostu kosztów prawie wszystkich surowców oraz energii.