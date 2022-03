Polscy rybacy zbierają sieci dla ukraińskich żołnierzy

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Z IKRĄ" oraz Polskie Towarzystwo Rybackie zwróciły się do rybaków z apelem w sprawie pomocy żołnierzom ukraińskim.

Autor: AT

Data: 04-03-2022, 15:42

Organizacje rybackie apelują o przekazywanie sieci armii ukraińskiej. fot. shutterstock

Polscy rybacy zbierają sieci dla ukraińskich żołnierzy

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Z IKRĄ" oraz Polskie Towarzystwo Rybackie zwróciły się do rybaków z apelem w sprawie pomocy żołnierzom ukraińskim w tym trudnym dla nich czasie.

Organizacje apelują o przekazanie zużytych lub nowych sieci rybackich i sieci zabezpieczające stawy i obiekty stawowe, które zostaną wykorzystane do produkcji siatek maskujących dla ukraińskich żołnierzy w Kijowie.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Najbardziej zależy nam na tym, aby były to sieci sznurkowe, elastyczne i wytrzymałe. Prosimy o foliowanie siatek do tonażu maksymalnie 100 kg. Do produkcji siatek maskujących potrzebne są również materiały w belkach lub ścinki krawieckie z materiałów syntetycznych: ortalion, podszewka poliestrowa, fizelina (może być ogrodnicza) w kolorach ziemi: wszystkie odcienie brązu, zieleni (poza jaskrawym), czarne, ciemne beże, szare, ciemne szare oraz trytytki w każdym rozmiarze i kolorze - czytamy w apelu.

Jak pomóc żołnierzom na Ukrainie?

Ponadto potrzebne są leki, środki opatrunkowe oraz rzeczy dla walczących żołnierzy. Zbierane są konkretne rzeczy, które trafiają w konkretne miejsca, tam gdzie są najbardziej potrzebne.

Dzięki współpracy z Kościołem we Lwowie jest zapewniony transport bezpośrednio do Kijowa.

Możecie również dostarczyć na adres: Rybacka Lokalna Grupa Działania “Z IKRĄ”, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew, a my przetransportujemy wszystkie dary do Warszawy. W razie pytań proszę dzwonić bezpośrednio pod nr kom. 604 948 546 Jolanta Pęgowska Prezes Zarządu RLGD „Z Ikrą” lub do naszego Biura kom. 730 145 015, e-mail: e.madejska@zikra.org.pl; prezes@zikra.org.pl.