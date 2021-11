Polska firma rusza z nowym konceptem świeżych zestawów sushi

Sushi&Food Factor uruchomił nowy projekt restauracyjny. Ninigi Sushi Bar to miejsce o potencjale do wytwarzania świeżych zestawów sushi, których cechą jest wydłużony, w stosunku do klasycznych sushi barów, termin przydatności do spożycia.

Autor: PP

Data: 30-11-2021, 12:23

Zestawy sushi w sklepach; fot. unsplash.com

Sushi&Food Factor to firma z polskimi korzeniami o globalnym zasięgu działania. Od 2015 roku dostarcza na polskie i zagraniczne rynki produkty spożywcze, inspirowane wiodącymi kuchniami świata. Jest europejskim liderem, jeżeli chodzi o produkcję sushi, prężnie rozwijając pozostałe brandy wchodzące w skład portfolio – gotowe obiady, lunche, śniadania i przekąski.

Ninigi Sushi Bar - świeże zestawy sushi

Najnowszym projektem Sushi&Food Factor jest Ninigi Sushi Bar, którego powstanie jest efektem połączenia doświadczenia specjalistów od kuchni japońskiej z dostępem do nowoczesnych technologii. To, co wyróżnia znajdujące się w ofercie zestawy, to wyjątkowo staranne podejście do świeżości i smaku, gwarantowane dzięki współpracy z sushi masterami. Poza tym dzięki najwyższej jakości surowcom, przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii, producent gwarantuje unikalne doznania kulinarne oraz bezpieczeństwo konsumpcji.



- Sushi w Ninigi Sushi Bar produkowane jest wyłącznie na zamówienie i dostarczane do sklepów w ciągu 24 godzin od wytworzenia. Wszystkie surowce, które są wykorzystywane, posiadają niezbędne certyfikaty i badania, a gwarancją świeżości zestawów jest specjalny system wychładzania, który pozwala na uzyskiwanie dłuższego terminu do spożycia bez uszczerbku na jakości i smaku – mówi Agnieszka Nabiałek, koordynator projektu z ramienia Sushi&Food Factor.



Każda tacka posiada tzw. pierścień świeżości, będący gwarancją nienaruszalności opakowania. W pierwszej fazie sprzedaży opakowania będą także sygnowane naklejką „nowość”, zwracającą uwagę konsumentów na nową jakość w sklepach.



Wprowadzeniu marki Ninigi Sushi Bar towarzyszyć będzie szeroko zakrojona kampania reklamowa i promocyjna w mediach internetowych. Zestawy dostępne będą w sprzedaży w polskich i zagranicznych sklepach oraz sieciach spożywczych z końcem 2021 roku.