Mięso

Seko poprawia wyniki dzięki korekcie cen. "Rozmowy z sieciami są trudne"

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 02-11-2022, 13:46

Przyczyną poprawy wyników w trzecim kwartale było wdrożenie dla wszystkich klientów cenników sprzedaży produktów własnych uwzględniających wzrost kosztów produkcji - informuje zarząd Seko SA.

Zarząd Seko SA podsumował pierwsze trzy kwartały 2022 roku. fot. Seko

Wyniki Seko po III kwartale 2022

W III kwartale 2022 roku tj. w okresie od 01.07.2022 roku do 30.09.2022 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 54 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku były one wyższe o 21,2%.